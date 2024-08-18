В ISW розповіли, як довго Росія зможе утримувати ініціативу на сході України

У звіті констатували, що на сьогоднішній день Росія володіє ініціативою на всьому театрі бойових дій, і це дозволило їй визначати місце, час, інтенсивність та вимоги до ведення бойових дій в Україні. Російські війська скористалися цими перевагами для визначення темпу наступу, що дозволило загарбникам реалізовувати більш стійкі наступальні операції та здебільшого уникати кульмінації.

В ISW зазначили, що російські війська докладали тривалих зусиль для створення стратегічних і оперативних резервів напередодні літа 2024 року для підтримки поточних наступальних операцій. Водночас, армія РФ, імовірно, витратила і задіяла багато з цих резервів у наступальних операціях на сході та північному сході України навесні 2024 року і протягом літа.

Анонсуючи подальший розвиток подій, в Інституті вивчення війни припустили, що операція ЗСУ в Курській області та посилення російського пріоритету підтримки темпу наступальних операцій у Донецькій області, ймовірно, призведе до більшого навантаження на оперативні резерви, що залишилися. З часом це навантаження, ймовірно, почне відбиватися на здатності Росії підтримувати послідовні наступальні дії в усій зоні бойових дій на всьому театрі воєнних дій.

"Подальша передислокація російських військ до Курської області також ще більше послабить здатність Росії підтримувати наступальні операції на північному сході і сході України. Хоча російські війська, скоріш за все, почнуть знижувати наступальну активність на менш пріоритетних ділянках фронту, а не будуть робити це рівномірно по всій лінії фронту", - зазначають в ISW.