В ISW розповіли, як довго Росія зможе утримувати ініціативу на сході України
Війська Російської Федерації не зможуть нескінченно довго утримувати наступальну ініціативу на всій території східної України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
У звіті констатували, що на сьогоднішній день Росія володіє ініціативою на всьому театрі бойових дій, і це дозволило їй визначати місце, час, інтенсивність та вимоги до ведення бойових дій в Україні. Російські війська скористалися цими перевагами для визначення темпу наступу, що дозволило загарбникам реалізовувати більш стійкі наступальні операції та здебільшого уникати кульмінації.
В ISW зазначили, що російські війська докладали тривалих зусиль для створення стратегічних і оперативних резервів напередодні літа 2024 року для підтримки поточних наступальних операцій. Водночас, армія РФ, імовірно, витратила і задіяла багато з цих резервів у наступальних операціях на сході та північному сході України навесні 2024 року і протягом літа.
Анонсуючи подальший розвиток подій, в Інституті вивчення війни припустили, що операція ЗСУ в Курській області та посилення російського пріоритету підтримки темпу наступальних операцій у Донецькій області, ймовірно, призведе до більшого навантаження на оперативні резерви, що залишилися. З часом це навантаження, ймовірно, почне відбиватися на здатності Росії підтримувати послідовні наступальні дії в усій зоні бойових дій на всьому театрі воєнних дій.
"Подальша передислокація російських військ до Курської області також ще більше послабить здатність Росії підтримувати наступальні операції на північному сході і сході України. Хоча російські війська, скоріш за все, почнуть знижувати наступальну активність на менш пріоритетних ділянках фронту, а не будуть робити це рівномірно по всій лінії фронту", - зазначають в ISW.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу ЗСУ, російські війська активно намагаються наступати на трьох напрямках у Донецькій області. За минулу добу відбулося близько 100 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Покровському напрямку.
Росіянам лишається менше 10 кілометрів щоб увійти до Покровська. Українські військові роблять усе можливе, щоб втримати позиції та не пропустити агресора до районного центру.
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