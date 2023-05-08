В ISW розповіли, чим закінчився шантаж Міноборони РФ з боку Пригожина і Кадирова щодо Бахмута
Заявлені плани засновника російської ВЧК "Вагнер" Євгена Пригожина та голови Чеченської республіки Рамзана Кадирова провести обмін своїми підрозділами в районі Бахмута, який окупанти намагаються захопити, змусили Міноборони РФ відновити роздачу артснарядів "вагнерівцям".
Про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Експерти звертають увагу, що після подібного шантажу з боку Пригожина і Кадирова командувач окупаційними військами РФ в Україні генерал Валерій Герасимов піддався у питанні постачання боєприпасів "вагнерівців", які беруть участь у штурмах Бахмута.
Перед цим представник Міноборони РФ, навпаки, мав намір понизити пріоритетність таких зусиль.
Так, 7 травня Пригожин розповів, що отримав від МО РФ документ, який обіцяє постачати сили "Вагнера" боєприпасами та зброєю, що необхідні для ведення наступальних операцій у Бахмуті. Втім, "кухар Путіна" не публікував цей документ, і зараз ISW не може перевірити його затвердження.
Експерти вважають, що Міноборони РФ, ймовірно, принципово не змінило свого наміру знизити пріоритетність наступальних операцій та зберегти боєприпаси на театрі воєнних дій.
"Пригожин і Кадиров, ймовірно, фактично шантажували МО РФ, щоб воно виділило ресурси силам "Вагнера" у Бахмуті, погрожуючи вивести чеченські сили Кадирова з інших частин театру воєнних дій, щоб змінити сили "Вагнера" у Бахмуті", - йдеться у публікації.
Аналітики назвали спільні зусилля Кадирова та Пригожина щодо шантажу "очевидно успішними", і це також вказують на те, що Герасимов насправді не контролює всіх російських окупаційних сил в Україні, незважаючи на те, що він є номінальним командувачем театру військових дій.
В Інституті вивчення війни також висловлюють думку, що здатність Пригожина і Кадирова "суттєво впливати" на рішення військового командування РФ залежить від готовності російського диктатора Путіна "умиротворити їх", а також від "впевненості в їх силах".
"І те, й інше, ймовірно, погіршиться після подальших зусиль щодо шантажу", - вважають експерти.
Ключові висновки
- Кадиров, ймовірно, підтримав спроби "вагнерівців" шантажувати російське військове командування, щоб відновити своє становище у Кремлі.
- Очевидна потреба Герасимова у переговорах з підлеглими командирами і здатність цих командирів примушувати його до дій дозволяють припустити, що проблеми з командним ланцюжком істотно впливають здатність ЗС РФ проводити узгоджені операції у театрі військових дій.
- Ці події порушують питання можливості Росії координувати послідовну оборонну кампанію по всьому театрі бойових дій.
- Триваюча боротьба Пригожина за завершення захоплення й окупації Бахмута суперечить його послідовній заяві про те, що захоплення міста не має стратегічної цінності.
- Війська РФ продовжували обмежені наступальні дії на північний схід від Куп'янська і на південь від Кремінної.
- Станом на 7 травня війська РФ досягли певних територіальних успіхів у Бахмуті та продовжували обмежені наступальні дії на фронті Авдіївка - Донецьк.
- Російські джерела стверджують, що в ніч з 6 на 7 травня ЗСУ запустили до 23 безпілотників по окупованому Криму.
- Суб'єкти РФ продовжують комплектування та формування регіональних збройних формувань та добровольчих батальйонів.
- Російська окупаційна "влада" продовжує планувати і здійснювати примусову евакуацію із Запорізької області.
Нагадаємо, перед цим аналітики Інституту вивчення війни оцінили ризики захоплення Бахмута після заміни "вагнерівців" на "кадировців", - в ISW вважають, що від такої зміни сил окупанти навряд чи досягнуть очікуваних результатів у спробах захопити місто.
Раніше командувач Східного угрупування військ Олександр Сирський заявив, що війська РФ проводять перегрупування, щоб взяти під контроль Бахмут до 9 травня.
Додамо також, що нещодавно Сирський перевірив позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку, де провів нараду із командирами.
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