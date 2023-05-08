В ISW розповіли, чим закінчився шантаж Міноборони РФ з боку Пригожина і Кадирова щодо Бахмута

Заявлені плани засновника російської ВЧК "Вагнер" Євгена Пригожина та голови Чеченської республіки Рамзана Кадирова провести обмін своїми підрозділами в районі Бахмута, який окупанти намагаються захопити, змусили Міноборони РФ відновити роздачу артснарядів "вагнерівцям".

Про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .

Експерти звертають увагу, що після подібного шантажу з боку Пригожина і Кадирова командувач окупаційними військами РФ в Україні генерал Валерій Герасимов піддався у питанні постачання боєприпасів "вагнерівців", які беруть участь у штурмах Бахмута.

Перед цим представник Міноборони РФ, навпаки, мав намір понизити пріоритетність таких зусиль.

Так, 7 травня Пригожин розповів, що отримав від МО РФ документ, який обіцяє постачати сили "Вагнера" боєприпасами та зброєю, що необхідні для ведення наступальних операцій у Бахмуті. Втім, "кухар Путіна" не публікував цей документ, і зараз ISW не може перевірити його затвердження.

Експерти вважають, що Міноборони РФ, ймовірно, принципово не змінило свого наміру знизити пріоритетність наступальних операцій та зберегти боєприпаси на театрі воєнних дій.

"Пригожин і Кадиров, ймовірно, фактично шантажували МО РФ, щоб воно виділило ресурси силам "Вагнера" у Бахмуті, погрожуючи вивести чеченські сили Кадирова з інших частин театру воєнних дій, щоб змінити сили "Вагнера" у Бахмуті", - йдеться у публікації.

Аналітики назвали спільні зусилля Кадирова та Пригожина щодо шантажу "очевидно успішними", і це також вказують на те, що Герасимов насправді не контролює всіх російських окупаційних сил в Україні, незважаючи на те, що він є номінальним командувачем театру військових дій.

В Інституті вивчення війни також висловлюють думку, що здатність Пригожина і Кадирова "суттєво впливати" на рішення військового командування РФ залежить від готовності російського диктатора Путіна "умиротворити їх", а також від "впевненості в їх силах".

"І те, й інше, ймовірно, погіршиться після подальших зусиль щодо шантажу", - вважають експерти.

Ключові висновки