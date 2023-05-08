ua ru
Пн, 08 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В ISW розповіли, чим закінчився шантаж Міноборони РФ з боку Пригожина і Кадирова щодо Бахмута

Новость на русском →
Понеділок 08 травня 2023 04:17
В ISW розповіли, чим закінчився шантаж Міноборони РФ з боку Пригожина і Кадирова щодо Бахмута Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Заявлені плани засновника російської ВЧК "Вагнер" Євгена Пригожина та голови Чеченської республіки Рамзана Кадирова провести обмін своїми підрозділами в районі Бахмута, який окупанти намагаються захопити, змусили Міноборони РФ відновити роздачу артснарядів "вагнерівцям".

Про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Експерти звертають увагу, що після подібного шантажу з боку Пригожина і Кадирова командувач окупаційними військами РФ в Україні генерал Валерій Герасимов піддався у питанні постачання боєприпасів "вагнерівців", які беруть участь у штурмах Бахмута.

Перед цим представник Міноборони РФ, навпаки, мав намір понизити пріоритетність таких зусиль.

Так, 7 травня Пригожин розповів, що отримав від МО РФ документ, який обіцяє постачати сили "Вагнера" боєприпасами та зброєю, що необхідні для ведення наступальних операцій у Бахмуті. Втім, "кухар Путіна" не публікував цей документ, і зараз ISW не може перевірити його затвердження.

Експерти вважають, що Міноборони РФ, ймовірно, принципово не змінило свого наміру знизити пріоритетність наступальних операцій та зберегти боєприпаси на театрі воєнних дій.

"Пригожин і Кадиров, ймовірно, фактично шантажували МО РФ, щоб воно виділило ресурси силам "Вагнера" у Бахмуті, погрожуючи вивести чеченські сили Кадирова з інших частин театру воєнних дій, щоб змінити сили "Вагнера" у Бахмуті", - йдеться у публікації.

Аналітики назвали спільні зусилля Кадирова та Пригожина щодо шантажу "очевидно успішними", і це також вказують на те, що Герасимов насправді не контролює всіх російських окупаційних сил в Україні, незважаючи на те, що він є номінальним командувачем театру військових дій.

В Інституті вивчення війни також висловлюють думку, що здатність Пригожина і Кадирова "суттєво впливати" на рішення військового командування РФ залежить від готовності російського диктатора Путіна "умиротворити їх", а також від "впевненості в їх силах".

"І те, й інше, ймовірно, погіршиться після подальших зусиль щодо шантажу", - вважають експерти.

Ключові висновки

  • Кадиров, ймовірно, підтримав спроби "вагнерівців" шантажувати російське військове командування, щоб відновити своє становище у Кремлі.
  • Очевидна потреба Герасимова у переговорах з підлеглими командирами і здатність цих командирів примушувати його до дій дозволяють припустити, що проблеми з командним ланцюжком істотно впливають здатність ЗС РФ проводити узгоджені операції у театрі військових дій.
  • Ці події порушують питання можливості Росії координувати послідовну оборонну кампанію по всьому театрі бойових дій.
  • Триваюча боротьба Пригожина за завершення захоплення й окупації Бахмута суперечить його послідовній заяві про те, що захоплення міста не має стратегічної цінності.
  • Війська РФ продовжували обмежені наступальні дії на північний схід від Куп'янська і на південь від Кремінної.
  • Станом на 7 травня війська РФ досягли певних територіальних успіхів у Бахмуті та продовжували обмежені наступальні дії на фронті Авдіївка - Донецьк.
  • Російські джерела стверджують, що в ніч з 6 на 7 травня ЗСУ запустили до 23 безпілотників по окупованому Криму.
  • Суб'єкти РФ продовжують комплектування та формування регіональних збройних формувань та добровольчих батальйонів.
  • Російська окупаційна "влада" продовжує планувати і здійснювати примусову евакуацію із Запорізької області.

Нагадаємо, перед цим аналітики Інституту вивчення війни оцінили ризики захоплення Бахмута після заміни "вагнерівців" на "кадировців", - в ISW вважають, що від такої зміни сил окупанти навряд чи досягнуть очікуваних результатів у спробах захопити місто.

Раніше командувач Східного угрупування військ Олександр Сирський заявив, що війська РФ проводять перегрупування, щоб взяти під контроль Бахмут до 9 травня.

Додамо також, що нещодавно Сирський перевірив позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку, де провів нараду із командирами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут Кадиров ПВК Вагнера Євген Пригожин Війна Росії проти України
NEWS
У Києві впали уламки безпілотників, є постраждалі
У Києві впали уламки безпілотників, є постраждалі
DAILY
Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою