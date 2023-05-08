В ISW рассказали, чем закончился шантаж Минобороны РФ со стороны Пригожина и Кадырова о Бахмуте

Об этом рассказали аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

Эксперты обращают внимание, что после подобного шантажа со стороны Пригожина и Кадырова командующий оккупационными войсками РФ в Украине генерал Валерий Герасимов мог пойти на попятную в вопросе снабжения боеприпасами "вагнеровцев", которые участвуют в штурмах Бахмута.

Перед этим представитель Минобороны РФ, напротив, намеревался снизить приоритетность таких усилий.

Так, 7 мая Пригожин рассказал, что получил от МО РФ документ, обещающий снабжать силы "Вагнера" боеприпасами и оружием, необходимыми для ведения наступательных операций в Бахмуте. Впрочем, "повар Путина" не публиковал данный документ, и в настоящее время ISW не может проверить его утверждения.

Эксперты считают, что Минобороны РФ, вероятно, принципиально не изменило своего намерения снизить приоритетность наступательных операций и сохранить боеприпасы на театре военных действий.

"Пригожин и Кадыров, вероятно, фактически шантажировали МО РФ, чтобы оно выделило ресурсы силам "Вагнера" в Бахмуте, угрожая вывести чеченские силы Кадырова из других частей театра военных действий, чтобы сменить силы "Вагнера" в Бахмуте", - говорится в публикации.

Аналитики назвали совместные усилия Кадырова и Пригожина по шантажу "очевидно успешными", и это также указывают на то, что Герасимов на самом деле не контролирует все российские оккупационные силы в Украине, несмотря на то, что он является номинальным командующим театром военных действий.

В Институте изучения войны также высказывают мнение, что способность Пригожина и Кадырова "существенно влиять" на решения военного командования РФ зависит от готовности российского диктатора Путина "их умиротворить", а также от "уверенности в их силах".

"И то, и другое, вероятно, ухудшится после дальнейших усилий по шантажу", - считают эксперты.

Ключевые выводы