ISW розкрив брехню Росії про масштабні "успіхи" на фронті: реальні цифри

Кремль намагається переконати Захід відмовитися від підтримки України, поширюючи дезінформацію про нібито неминучу перемогу Росії на полі бою. Але реальні дані суттєво відрізняються від заяв російської сторони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
Начальник Головного оперативного управління Генштабу РФ Сергій Рудський заявив, що з початку 2026 року російські війська нібито захопили близько 900 квадратних кілометрів та 42 населені пункти.
Також, за його словами, у 2025 році армія РФ захопила понад 6700 квадратних кілометрів і більш як 300 населених пунктів.
Крім цього, російська сторона заявляє про контроль "більшої половини" Костянтинівки та просування у Запорізькій і Дніпропетровській областях, хоча одночасно визнає українські контратаки в цьому районі.
Аналітики ISW зазначають, що підтверджені успіхи армії РФ значно скромніші. За їхніми підрахунками, з початку 2026 року російські війська захопили лише 19 населених пунктів і близько 572 квадратних кілометрів території - суттєво менше, ніж заявляє російське командування.
Також експерти оцінюють, що російські сили просунулися лише приблизно на 7% території Костянтинівки.
У Запорізькій області у 2026 році РФ вдалося захопити близько 99 квадратних кілометрів і лише три нові населені пункти, водночас українські війська повернули під контроль 86 квадратних кілометрів і відбили низку позицій.
За оцінкою ISW, російська влада подає захоплення невеликих прикордонних сіл як значні перемоги, щоб створити враження неминучої переваги РФ і вплинути на позицію західних країн щодо підтримки України.
Аналітики також зазначають, що російські війська проводять обмежені транскордонні атаки на півночі Сумської області з інформаційною метою - створити враження руйнування лінії фронту.
Водночас, за даними ISW, просування РФ залишається повільним і коштує великих втрат. У 2025 році російські сили просувалися в середньому на 13-15 квадратних кілометрів на день, втрачаючи близько 83 військових на кожен захоплений квадратний кілометр території.
