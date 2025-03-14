В ISW роз'яснили, які ризики несе альтернативна угода Путіна щодо перемир'я з Україною

Запропонована Володимиром Путіним альтернативна угода про припинення вогню, створить умови для відновлення бойових дій армією РФ у майбутньому. Диктатор намагається здобути превентивні поступки до початку офіційних переговорів щодо припинення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті нагадали, що українсько-американська угода про припинення вогню передбачає 30-денне припинення бойових дій уздовж усієї лінії фронту, мораторій на ракетні удари дальнього радіусу дії та удари безпілотників, а також припинення операцій у Чорному морі. Проект дозволяє Росії та Україні продовжити режим припинення вогню та продовження обміну розвідувальною інформацією, а також надання американської та іншої військової допомоги Україні.

Таким чином, цей проект був чітко спрямований на те, щоб дозволити Росії та Україні продемонструвати свою готовність до миру, та відокремити тимчасове припинення вогню від майбутніх переговорів про припинення війни.

Хитра тактика Путіна

Натомість запропонована Путіним угода про припинення вогню, надала б Росії значно більш непропорційні переваги і створила б умови для відновлення бойових дій на вкрай вигідних для Кремля умовах.

В ISW не виключають, що проект угоди Путіна, скоріш за все, буде вимагати від США й інших партнерів призупинити надання Києву військової допомоги, а від України - припинити мобілізацію та підготовку особового складу Збройних сил.

Однак у разі продовження на тривалий період часу, така угода створить перешкоди для відновлення, тренування й оснащення українських військових, до роззброєння України, а також до того, що Україна та країни Заходу передадуть Росії суттєві важелі впливу на ситуацію.

Водночас, аналітики звернули увагу на той факт, що Путін нічого не сказав про припинення Росією призову на військову службу, виробництво військової техніки й отримання військової допомоги від своїх союзників.

"Здатність Росії продовжувати ці заходи під час потенційного перемир'я, без аналогічного дозволу Україні, дозволила б російській армії відновити наступальні операції з краще укомплектованими й оснащеними підрозділами в потрібний для неї час. Такі вимоги можуть здатися чітким свідченням того, що Путін насправді не прагне миру", - переконані в ISW.

Сталий мир неможливий

У звіті також зазначається, що спроби Путіна укласти нову угоду про припинення вогню на умовах, які асиметрично вигідні РФ, ігнорують заявлений намір президента США Дональда Трампа, що припинення вогню створить умови для переговорів про більш всеосяжну мирну угоду в майбутньому.

"Запропонована російським лідером угода, підірве заявлену адміністрацією Трампа мету досягнення сталого миру в Україні, зміцнить віру в те, що Росія може завдати військової поразки Україні. Також це стимулюватиме Путіна до відновлення військових дій проти України замість того, щоб йти на будь-які поступки у формальних переговорах щодо припинення війни", - йдеться у звіті.

В ISW також переконані, що Путін тримає у заручниках пропозицію щодо припинення вогню і намагається здобути превентивні поступки перед офіційними переговорами щодо припинення війни.

Так, Путін відмовився прийняти американо-українську пропозицію про припинення вогню на її власних умовах і натомість вимагає додаткових умов, які безпосередньо сприятимуть досягненню воєнних цілей Кремля.

"ISW продовжує вважати, що російський лідер не зацікавлений у добросовісних мирних переговорах для припинення війни. Він залишається відданим досягненню своїх довгострокових цілей щодо встановлення проросійського маріонеткового режиму в Україні, підриву здатності країни захистити себе від майбутньої російської агресії та недопущення вступу країни до НАТО", - йдеться у звіті відомства.

В Інституті вивчення війни також переконані, що відмова Путіна від пропозиції припинення вогню, підкреслює його відданість досягненню своїх цілей в Україні, зокрема, її демілітаризації.

Також це свідчить про незацікавленість російського лідера у будь-якій паузі в бойових діях, що не призведе до капітуляції України або, принаймні, не створить умов для успішного відновлення російських наступальних операцій у майбутньому.