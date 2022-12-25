ISW: Російські силовики створюють умови для вилучення в олігархів ресурсів на війну

Аналітики пишуть, що фінансист "ПВК Вагнера" Євген Пригожин був присутній на похороні найманця в Санкт-Петербурзі 24 грудня, де він заявив, що Росії необхідно конфіскувати розкішні речі і житло в еліт, які ігнорують або не підтримують війну через страх втратити привілейований спосіб життя.

Пригожин додав, що ці багаті люди підтримують концепцію, згідно з якою "західні куратори" домінують у Росії та порівняв сьогоднішню олігархію з Росією 1990-х років.

На думку аналітиків, Пригожин розпалив скандал у зв'язку з похороном найманця, щоб просунути свої політичні цілі, такі як легалізація "Вагнера". Його заяви про перерозподіл багатства на похороні отримали значний відгук у російському інтернеті.

Пов'язані з "Вагнер" ресурси широко підтримали критику російських офіційних осіб. Пригожин може використовувати такі популістські пропозиції, щоб підняти свій авторитет у суспільстві чи вплинути на повернення більш жорстких заходів націоналізації.

Президент РФ Володимир Путін також побічно "атакував" російських олігархів. Путін заявив, що хоча переважна більшість російських бізнесменів є патріотами, є і ті, хто не поділяє його настроїв.

Путін "націоналізував" великий бізнес на початку 2000-х, щоб зміцнити свою авторитарну клептократію, нагадують ISW.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Європейська комісія вивчає юридичні можливості конфіскації російських активів для відновлення України.

Також повідомлялося, що Єврокомісія може найближчими днями випустити директиву, яка дозволить конфіскувати активи осіб, які намагаються обійти санкції щодо Росії.

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