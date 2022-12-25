ISW: Российские силовики создают условия для изъятия у олигархов ресурсов на войну

Аналитики пишут, что финансист "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин присутствовал на похоронах умершего наемника в Санкт-Петербурге 24 декабря, где он заявил, что России необходимо конфисковать роскошные вещи и жилье у элит, которые игнорируют или не поддерживают войну из-за страха потерять привилегированный образ жизни.

Пригожин добавил, что эти богатые люди поддерживают концепцию, согласно которой "западные кураторы" доминируют в России и сравнил сегодняшнюю олигархию с Россией 1990-х годов.

По мнению аналитиков, Пригожин разжег скандал в связи с похоронами наемника, чтобы продвинуть свои политические цели, такие как легализация "Вагнера". Его заявления о перераспределении богатства на похоронах получили значительный отклик в российском интернете.

Связанные с "Вагнером" ресурсы широко поддержали критику российских официальных лиц. Пригожин может использовать такие популистские предложения, чтобы поднять свой авторитет в российском обществе или повлиять на возвращение более жестких мер национализации.

Президент РФ Владимир Путин также косвенно "атаковал" российских олигархов. Путин заявил, что, хотя подавляющее большинство российских бизнесменов являются патриотами, есть и те, кто не разделяет его настроений.

Путин "национализировал" крупный бизнес в начале 2000-х, чтобы укрепить свою авторитарную клептократию, напоминают в ISW.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Европейская комиссия изучает юридические возможности конфискации российских активов для восстановления Украины.

Также сообщалось, что Еврокомиссия может в ближайшие дни выпустить директиву, которая позволит конфисковать активы лиц, пытающихся обойти санкции в отношении России.

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