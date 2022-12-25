RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ISW: Российские силовики создают условия для изъятия у олигархов ресурсов на войну

Фото: Владимир Путин и Евгений Пригожин (скрин Currenttime.tv)
Автор: Артур Родивилов

Российские силовики могут создавать информационные условия для оправдания национализации ресурсов олигархов для финансирования военных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики пишут, что финансист "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин присутствовал на похоронах умершего наемника в Санкт-Петербурге 24 декабря, где он заявил, что России необходимо конфисковать роскошные вещи и жилье у элит, которые игнорируют или не поддерживают войну из-за страха потерять привилегированный образ жизни.

Пригожин добавил, что эти богатые люди поддерживают концепцию, согласно которой "западные кураторы" доминируют в России и сравнил сегодняшнюю олигархию с Россией 1990-х годов.

По мнению аналитиков, Пригожин разжег скандал в связи с похоронами наемника, чтобы продвинуть свои политические цели, такие как легализация "Вагнера". Его заявления о перераспределении богатства на похоронах получили значительный отклик в российском интернете.

Связанные с "Вагнером" ресурсы широко поддержали критику российских официальных лиц. Пригожин может использовать такие популистские предложения, чтобы поднять свой авторитет в российском обществе или повлиять на возвращение более жестких мер национализации.

Президент РФ Владимир Путин также косвенно "атаковал" российских олигархов. Путин заявил, что, хотя подавляющее большинство российских бизнесменов являются патриотами, есть и те, кто не разделяет его настроений.

Путин "национализировал" крупный бизнес в начале 2000-х, чтобы укрепить свою авторитарную клептократию, напоминают в ISW.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Европейская комиссия изучает юридические возможности конфискации российских активов для восстановления Украины.

Также сообщалось, что Еврокомиссия может в ближайшие дни выпустить директиву, которая позволит конфисковать активы лиц, пытающихся обойти санкции в отношении России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧВК ВагнераВойна России против Украины