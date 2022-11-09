ISW: Кремль пытается тайно приобрести боеприпасы для войны против Украины
Россия продолжает закупать товары военного и невоенного назначения, используя транзакции в криптовалюте во избежание отслеживания.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
"Кремль пытается в тайне приобрести снаряды для использования в Украине, чтобы смягчить последствия международных санкций и заполнить текущее истощение внутренних запасов", - отметили аналитики.
В отчете ISW указывается, что 20 августа Москва отправила в Тегеран 140 миллионов евро наличными и несколько захваченных противотанковых ракет NLAW британского производства, противотанковых ракет Javelin американского производства и зенитной ракеты Stinger в обмен на 160 дополнительных беспилотников Shahed-136.
"Иран продолжает поставлять Москве беспилотники типа "Мохаджер", "Араш" и "Шахед" по воздуху и морю через иранские государственные и частные компании", - информируют специалисты.
В Институте изучения войны добавили, что из-за сбоев российского военно-промышленного комплекса руководство РФ продолжает закупать товары двойного назначения (военного и невоенного), такие как компьютерные микросхемы, квадрокоптеры, приборы ночного видения, и бронежилеты из Турции и использует транзак. криптовалюте, чтобы избежать отслеживания.
"В совокупности эти данные свидетельствуют о том, что Кремль стремится обойти санкции", - подытожили аналитики.
Другие выводы ISW:
- Иранские источники сообщили - без подтверждения со стороны России - что секретарь совета национальной безопасности России Николай Патрушев прибыл в Тегеран 8 ноября, вероятно, для обсуждения потенциальной продажи иранских баллистических ракет РФ. Иран, вероятно, объявил о приезде Патрушева, чтобы подчеркнуть усиление сотрудничества между Москвой и Тегераном перед международной аудиторией, а также неявно подчеркнуть, что высокопоставленный российский чиновник обратился к Ирану за помощью в войне в Украине.
- Силы группы "Вагнера" продолжают преувеличивать свои территориальные достижения на Донбассе, чтобы еще больше отличить себя от марионеточных и обычных российских сил.
- Украинские военные, вероятно, достигли незначительных успехов к северо-западу от Сватового, Луганская область, а российские источники утверждают, что украинские силы активизировали наступательные операции в направлении Кременной.
- Российские войска продолжали наступательные операции вокруг Бахмута, Авдеевки и на западе Донецкой области.
- Украинские власти пытались противодействовать попыткам российских властей усилить контроль над Запорожской атомной электростанцией.
- Непропорциональное финансовое распределение на российские силовые мероприятия продолжает ложиться в первую очередь на бюджеты регионов РФ, что вызывает негативную реакцию общественности.
- Финансовые и бюрократические проблемы продолжают препятствовать российским усилиям по пополнению бывших элитных подразделений, защищающих критические участки линии фронта, что потенциально угрожает целостности российской обороны на оккупированных частях Украины.
- Российские оккупанты в Херсонской области, возможно, пытаются вытеснить жителей из западной части области путем перекрытия коммуникаций на западном берегу Днепра.
Напомним, в ISW ранее рассказали, что Россия существенно истощила свой арсенал высокоточного оружия и понесла значительные потери в авиации.
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