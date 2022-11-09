ISW: Кремль пытается тайно приобрести боеприпасы для войны против Украины

Россия продолжает закупать товары военного и невоенного назначения, используя транзакции в криптовалюте во избежание отслеживания.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Кремль пытается в тайне приобрести снаряды для использования в Украине, чтобы смягчить последствия международных санкций и заполнить текущее истощение внутренних запасов", - отметили аналитики.

В отчете ISW указывается, что 20 августа Москва отправила в Тегеран 140 миллионов евро наличными и несколько захваченных противотанковых ракет NLAW британского производства, противотанковых ракет Javelin американского производства и зенитной ракеты Stinger в обмен на 160 дополнительных беспилотников Shahed-136.

"Иран продолжает поставлять Москве беспилотники типа "Мохаджер", "Араш" и "Шахед" по воздуху и морю через иранские государственные и частные компании", - информируют специалисты.

В Институте изучения войны добавили, что из-за сбоев российского военно-промышленного комплекса руководство РФ продолжает закупать товары двойного назначения (военного и невоенного), такие как компьютерные микросхемы, квадрокоптеры, приборы ночного видения, и бронежилеты из Турции и использует транзак. криптовалюте, чтобы избежать отслеживания.

" В совокупности эти данные свидетельствуют о том, что Кремль стремится обойти санкции", - подытожили аналитики.

Другие выводы ISW: