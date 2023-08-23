ISW: просування під Роботиним наближає ЗСУ до 2-ї лінії ворога, яка може бути слабшою

Експерти не помітили прибуття будь-яких нових російських з'єднань чи частин у західну Запорізьку область, за винятком бічного перекидання ворожих частин 7-ї дивізії ВДВ та прибуття елементів батальйону "Ахмат-Південь" у серпні.

Як йдеться в публікації, відсутність помітних російських з'єднань і частин на другорядних рубежах оборони на заході Запорізької області може свідчити про те, що ці позиції можуть зайняти елементи частин і з'єднань, які вже брали участь у бойових діях.

Російські тактичні звіти про контратаки в районі Роботиного свідчать про те, що 22-а та 45-а бригади спецназу противника займають позиції за першою лінією оборони та, можливо, за другою.

Так, ці підрозділи росіян, зважаючи на все, несуть відповідальність за контратаки проти значних наступів української армії в цьому районі і тому, ймовірно, деградували, зазначається у звіті.

"Вірогідна нестача російських оперативних резервів, а також обмежені горизонтальні перекидання в західну Запорізьку область і окремі незадіяні підрозділи, що спостерігаються, на другій лінії оборони дозволяють припустити, що друга лінія російської оборони може бути значно менш захищена", - розповіли аналітики.

Разом з тим російські з'єднання і частини, що займають нині другорядні лінії оборони, значною мірою невідомі, зазначають в ISW, і додають, що експерти дають таку оцінку "з низьким ступенем достовірності".

Ключові висновки:

ЗСУ станом на 22 серпня продовжували наступати в районі Роботиного та навколо нього на заході Запорізької області на тлі ознак того, що російські війська, ймовірно, мають обмежену присутність у населеному пункті.

Російські сили, зважаючи на все, концентрують свої обмежені наявні підкріплення з інших частин театру військових дій на Оріхівському напрямку в західній Запорізькій області.

Наступальні операції ЗСУ на інших ділянках фронту залишаються важливими, оскільки вони можуть закріпити російські підрозділи на місці та запобігти подальшому боковому підкріпленню. Таким чином, критика зусиль України, що продовжуються, в інших секторах і заклики зосередити всі наявні резерви на одній осі - проблематичні.

Російські сили, схоже, стурбовані нещодавнім просуванням ЗСУ у прикордонному районі Донецької та Запорізької області та у західній частині Запорізької області.

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Ситуація в Роботиному та значення цього селища

22 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила про те, що українські захисники увійшли до села Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців. За її словами, військові виконують планову бойову роботу та знищують загарбників.

Тут варто звернути увагу, що за день до цього в Міноборони повідомляли, що ЗСУ мали успіх у напрямку на південний схід від Роботиного. Зазначалося, що там тривала планова бойова робота.

Роботине знаходиться за 80 км на південний схід від Запоріжжя, за 20 км від адміністративного центру громади в Токмаку та за 30 км від районного центру в Пологах. Через населений пункт проходить дорога територіального значення Т0408.

Село перебувало під російською окупацією з березня 2022 року. А з червня 2023 року українські військові почали штурмувати цей напрямок.

Військові експерти повідомляло, що Роботине є головною перешкодою на шляху до другої лінії оборони окупантів. Село є одним із ключових укріпрайонів росіян на відрізку між підконтрольним Оріховим та окупованим Токмаком, який вони перетворили на фортецю на шляху до ще одного важливого вузла - Мелітополя.

Більше про тактичне значення Роботиного та як може розвиватися контрнаступ після його звільнення, - читайте у матеріалі РБК-Україна.