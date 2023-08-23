ISW: продвижение под Работино приближает ВСУ ко 2-й линии врага, которая может быть слабее

Наступление украинских военных в районе Работино Запорожской области приближает ВСУ к началу операций против второй линии обороны российских захватчиков, которая может быть относительно слабее, чем их первая линия в этом районе.
Так считают аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет ISW.
Эксперты не заметили прибытия каких-либо новых российских соединений или частей в западную Запорожскую область, за исключением боковой переброски вражеских частей 7-й дивизии ВДВ и прибытия элементов батальона "Ахмат-Юг" в августе.
Как говорится в публикации, отсутствие наблюдаемых российских соединений и частей на второстепенных рубежах обороны на западе Запорожской области может свидетельствовать о том, что эти позиции могут занять элементы частей и соединений, уже участвовавших в боевых действиях.
Российские тактические отчеты о контратаках в районе Работино свидетельствуют о том, что 22-я и 45-я бригады спецназа противника занимают позиции за первой линией обороны и, возможно, за второй.
Так, эти подразделения россиян, судя по всему, несут ответственность за контратаки против значительных наступлений украинской армии в этом районе и поэтому, вероятно, деградировали, указывается в отчете.
"Вероятная нехватка российских оперативных резервов, а также ограниченные горизонтальные переброски в западную Запорожскую область и наблюдаемые отдельные незадействованные подразделения на второй линии обороны позволяют предположить, что вторая линия российской обороны может быть значительно менее защищена", - рассказали аналитики.
В то же время российские соединения и части, занимающие в настоящее время второстепенные линии обороны, в значительной степени неизвестны, отмечают в ISW, и добавляют, что эксперты дают такую оценку "с низкой степенью достоверности".
22 августа замминистра обороны Анна Маляр заявила о том, что украинские защитники вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей. По ее словам, военные выполняют плановую боевую работу и уничтожают захватчиков.
Тут стоит обратить внимание, что за день до этого в Минобороны сообщали, что ВСУ имели успех в направлении юго-восточнее Работино. Отмечалось, что там продолжалась плановая боевая работа.
Работино находится в 80 км к юго-востоку от Запорожья, в 20 км от административного центра громады в Токмаке и в 30 км от районного центра в Пологах. Через населенный пункт проходит дорога территориального значения Т0408.
Село находилось под российской оккупацией с марта 2022 года. А с июня 2023 года украинские военные начали штурмовать это направление.
Военные эксперты сообщали, что Работино является главным препятствием на пути ко второй линии обороны оккупантов. Село является одним из ключевых укрепрайонов россиян на отрезке между подконтрольным Ореховым и оккупированным Токмаком, который они превратили в крепость на пути к еще одному важному узлу - Мелитополю.
Больше о тактическом значении Работино и как может развиваться контрнаступление после его освобождения, - читайте в материале РБК-Украина.
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