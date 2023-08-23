ISW: продвижение под Работино приближает ВСУ ко 2-й линии врага, которая может быть слабее

Эксперты не заметили прибытия каких-либо новых российских соединений или частей в западную Запорожскую область, за исключением боковой переброски вражеских частей 7-й дивизии ВДВ и прибытия элементов батальона "Ахмат-Юг" в августе.

Как говорится в публикации, отсутствие наблюдаемых российских соединений и частей на второстепенных рубежах обороны на западе Запорожской области может свидетельствовать о том, что эти позиции могут занять элементы частей и соединений, уже участвовавших в боевых действиях.

Российские тактические отчеты о контратаках в районе Работино свидетельствуют о том, что 22-я и 45-я бригады спецназа противника занимают позиции за первой линией обороны и, возможно, за второй.

Так, эти подразделения россиян, судя по всему, несут ответственность за контратаки против значительных наступлений украинской армии в этом районе и поэтому, вероятно, деградировали, указывается в отчете.

"Вероятная нехватка российских оперативных резервов, а также ограниченные горизонтальные переброски в западную Запорожскую область и наблюдаемые отдельные незадействованные подразделения на второй линии обороны позволяют предположить, что вторая линия российской обороны может быть значительно менее защищена", - рассказали аналитики.

В то же время российские соединения и части, занимающие в настоящее время второстепенные линии обороны, в значительной степени неизвестны, отмечают в ISW, и добавляют, что эксперты дают такую оценку "с низкой степенью достоверности".

Ключевые выводы:

ВСУ по состоянию на 22 августа продолжали наступать в районе Работино и вокруг него на западе Запорожской области на фоне признаков того, что российские войска, вероятно, имеют ограниченное присутствие в населенном пункте.

Российские силы, судя по всему, концентрируют свои ограниченные имеющиеся подкрепления из других частей театра военных действий на Ореховском направлении в западной Запорожской области.

Наступательные операции ВСУ на других участках фронта остаются важными, поскольку они могут закрепить российские подразделения на месте и предотвратить дальнейшее боковое подкрепление. Таким образом, критика продолжающихся усилий Украины в других секторах и призывы сосредоточить все имеющиеся резервы на одной оси - проблематичны.

Российские силы, похоже, обеспокоены недавним продвижением ВСУ в приграничном районе Донецкой и Запорожской области и в западной части Запорожской области.

Российский диктатор Владимир Путин подтвердил нежелание пересматривать Черноморскую зерновую инициативу до тех пор, пока все обширные условия РФ не будут выполнены во время Бизнес-форума БРИКС в Южной Африке 22 августа.

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, возможно, пытается расширить присутствие наемников в Африке в рамках усилий по сохранению "вагнеровцев" как сплоченной и независимой организации.

Делегация Минобороны РФ прибыла в Ливию 22 августа, вероятно, в рамках усилий по созданию условий для возможной замены ЧВК "Вагнера" частными военными компаниями, связанными с МО.

Сообщается, что Кремль планирует отменить выборы губернатора в Республике Хакасия, чтобы предотвратить потерю российского ветерана и обеспечить победу "Единой России", что, вероятно, демонстрирует обеспокоенность Кремля по поводу внутренней поддержки войны и хрупкости его внешнего вида электоральной легитимности.

Войска РФ 22 августа вели наступательные действия на линии Купянск - Сватово - Кременная, в районе Бахмута, на линии Авдеевка - Донецк, на западе Донецкой и восточной границе Запорожской областей, и на западе Запорожья, и продвинулись на отдельных участках.

ВСУ 22 августа провели наступательные операции как минимум на двух участках фронта и продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области.

Российские власти продолжают кампанию религиозных преследований на оккупированной части Украины.

Ситуация в Работино и значение этого поселка

22 августа замминистра обороны Анна Маляр заявила о том, что украинские защитники вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей. По ее словам, военные выполняют плановую боевую работу и уничтожают захватчиков.

Тут стоит обратить внимание, что за день до этого в Минобороны сообщали, что ВСУ имели успех в направлении юго-восточнее Работино. Отмечалось, что там продолжалась плановая боевая работа.

Работино находится в 80 км к юго-востоку от Запорожья, в 20 км от административного центра громады в Токмаке и в 30 км от районного центра в Пологах. Через населенный пункт проходит дорога территориального значения Т0408.

Село находилось под российской оккупацией с марта 2022 года. А с июня 2023 года украинские военные начали штурмовать это направление.

Военные эксперты сообщали, что Работино является главным препятствием на пути ко второй линии обороны оккупантов. Село является одним из ключевых укрепрайонов россиян на отрезке между подконтрольным Ореховым и оккупированным Токмаком, который они превратили в крепость на пути к еще одному важному узлу - Мелитополю.

Больше о тактическом значении Работино и как может развиваться контрнаступление после его освобождения, - читайте в материале РБК-Украина.