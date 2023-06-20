В ISW проаналізували успіх ЗСУ під час наступу на кількох напрямках

Сили оборони України досягли певних успіхів у ході наступальних дій на низці напрямків у різних областях.
Про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Українські війська вели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках лінії фронту, і 19 червня досягли успіхів.
Російський "воєнкор" повідомив, що 19 червня бійці ЗСУ продовжували атаки на північний захід, північний схід і південний захід від Бахмута, і стверджував, що українські війська просунулися в районі Краснополівки (близько 12 км на північний схід від Бахмута).
За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, за останній тиждень Сили оборони на Таврійському (Запорізькому) напрямку просунулися до 7 кілометрів та звільнили 113 квадратних кілометрів території, у тому числі 8 населених пунктів на заході Донецької та заході Запорізької областей.
Російські "воєнкори" стверджували, що українські війська атакували на південь від Великої Новосілки на заході Донецької області.
Кадри з геолокацією, опубліковані 19 червня, підтверджують, що ЗСУ звільнили П'ятихатки, приблизно за 25 км на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області.
Військові блогери також повідомляли про бої на південь та південний захід від Оріхова протягом дня 19 червня.
У міністерстві оборони Великої Британії 19 червня оцінили, що РФ, ймовірно, перекинула значні частини Дніпровського угруповання військ зі східного (лівого) берега Херсонської області на Запорізький та Бахмутський напрямки для реагування на контрнаступальні дії ЗСУ за останні 10 днів.
Контрнаступальні дії українських військових перейшли в активну фазу останніми днями. Водночас наші воїни вже звільнили низку населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.
Зокрема, 19 червня у Міноборони підтвердили деокупацію села П'ятихатки у Запорізькій області.
За даними агентства Reuters, українське військове керівництво задіяло у контрнаступі 3 із 12 підготовлених бригад. У зв'язку із цим, зазначають журналісти, можна вважати, що основна битва ще попереду.
Додамо, що за словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данилова, контрнаступ ЗСУ йде за чітко продуманим планом.
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