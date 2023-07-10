В ISW проаналізували темпи контрнаступу ЗСУ

Контрнаступальні операції

ЗСУ 9 липня провели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що наші бійці успішно продовжують наступ на Бахмутському напрямку. Українські офіційні особи повідомили, що ЗСУ продовжують вести контрнаступні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Міноборони РФ та пов'язані з Кремлем блогери заявили, що Сили оборони України проводили атаки у західній частині Запорізької області. Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ атакують російські позиції невеликими групами та націлені на тилові позиції, склади та інфраструктуру.

Українські військові чиновники також підтвердили, що ЗСУ продовжують свої кампанії з блокування противника на півдні та сході країни.

Темпи просування

Як повідомила газета Wall Street Journal (WSJ), українські військові намагаються послабити оборону РФ перед звільненням території, погоджуючись на повільніший темп наступу. У WSJ також зазначали, що ЗСУ зосереджені на витісненні російських військ з укріплень та мінних полів, глибина яких перевищує 24 км у деяких районах окупованої території.

Підполковник Олексій Телехін зі 108-ї бригади територіальної оборони повідомив WSJ, що російські окупанти можуть постійно вводити поповнення, навіть якщо ЗСУ знищать цілі підрозділи.

За оцінками аналітиків ISW, військам РФ не вистачає оперативних резервів. Як вважають в Інституті вивчення війни, заява Телехіна, ймовірно, стосується локальних тактичних резервів.

Ще один командир підрозділу 108-ї бригади територіальної оборони заявив журналістам, що нестача бронетехніки ускладнює просування ЗСУ на добре підготовлені позиції. Джерела WSJ також назвали відсутність переваги Сил оборони в повітрі одним із факторів, що уповільнюють контрнаступ.

Експерти ISW вважають, що нинішній темп контрнаступу ЗСУ відображає навмисні зусилля щодо збереження бойової міці Сил оборони та "виснаження російської живої сили та техніки за рахунок повільнішого територіального просування".

Ключові висновки:

Президент США Джо Байден заявив, що Україна не може вступити до НАТО, доки не закінчиться війна РФ проти України.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 9 липня обговорив зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом рішення Туреччини дозволити звільнення п'яти українських командирів, які брали участь в обороні "Азовсталі" у Маріуполі

Російська ультранаціоналістична спільнота продовжувала звинувачувати Кремль у тому, що він довірився Туреччині щодо дотримання домовленостей та знаходження захисників "Азовсталі" в Туреччині.

Військовий злочинець і колишній російський офіцер Ігор Гіркін заявив, що Служба охорони конституційного ладу ФСБ РФ навмисно піддає його цензурі.

Прес-секретар президента Центральноафриканської Республіки (ЦАР) Альберт Ялоке Мокпем заявив 8 липня, що члени ПВК "Вагнера", які залишають ЦАР, проводять ротацію і не йдуть.

9 липня невідомі особи опублікували зображення того, що, мабуть, є установчим статутом "групи Вагнера", можливо для того, щоб представити "вагнерівців" як професійну організацію.

Рішення президента РФ Володимира Путіна не розправлятися швидко з ПВК "Вагнера" і не переслідувати в судовому порядку учасників заколоту ставить його самого та його підлеглих у незручне становище.

Війська РФ провели обмежені наземні атаки на північ від Сватового і на південь від Кремінної.

Українські та російські війська продовжували контрнаступальні дії в районі Бахмута.

Російські та українські війська продовжували наземні атаки на лінії Авдіївка - Донецьк, і станом на 9 липня війська РФ просунулися вперед.

Українські сили продовжили наступ у районі адміністративного кордону Донецько-Запорізької областей, а також продовжили контрнаступні дії на заході Запорізької області.

Повідомляється, що війська РФ продовжували відновлювати раніше затоплені позиції на східному березі річки Дніпро у Херсонській області.

Російські джерела звинуватили ЗСУ у завданні ударів по мосту через Керченську протоку.

Повідомляється, що Міноборони РФ приймає найманців ПВК "Вагнера" для служби за контрактом з МО у Молькіно Краснодарського краю.

Контрнаступальні операції ЗСУ

Сили оборони України з початку червня продовжують активні дії на кількох ділянках фронту. За цей час військові ЗСУ вони змогли звільнити від російських окупантів дев'ять населених пунктів на південному сході країни.

Також українські бійці просуваються і на Бахмутському напрямку, де успішно наступають на південь від міста, щоб взяти противника у "вогневий мішок".

Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що військовим ЗСУ вдалося просунутися більш ніж на кілометр у районі Бахмута. При цьому угруповання ворога всередині самого міста фактично опинилося у пастці.