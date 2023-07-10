В ISW проанализировали темпы контрнаступления ВСУ

Украинские военные в ходе своего контрнаступления намеренно придерживаются более медленного темпа продвижения, чтобы сохранить боевую мощь Сил обороны, и истощить живую силу и запасы техники российских оккупантов.
Так считают аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
ВСУ 9 июля провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что наши бойцы успешно продолжают наступление на Бахмутском направлении. Украинские официальные лица сообщили, что ВСУ продолжают вести контрнаступательные операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях.
Минобороны РФ и связанные с Кремлем блогеры заявили, что Силы обороны Украины проводили атаки в западной части Запорожской области. Российский "военкор" утверждал, что ВСУ атакуют российские позиции небольшими группами и нацелены на тыловые позиции, склады и инфраструктуру.
Украинские военные чиновники также подтвердили, что ВСУ продолжают свои кампании по блокировке противника на юге и востоке страны.
Как сообщила газета Wall Street Journal (WSJ), украинские военные пытаются ослабить оборону РФ перед освобождением территории, соглашаясь на более медленный темп наступления. В WSJ также отмечали, что ВСУ сосредоточены на вытеснении российских войск из укреплений и минных полей, глубина которых превышает 24 км в некоторых районах оккупированной территории.
Подполковник Алексей Телехин из 108-й бригады территориальной обороны сообщил WSJ, что российские оккупанты могут постоянно вводить пополнения, даже если ВСУ уничтожат целые подразделения.
По оценкам аналитиков ISW, войскам РФ не хватает оперативных резервов. Как полагают в Институте изучения войны, заявление Телехина, вероятно, относится к локальным тактическим резервам.
Еще один командир подразделения 108-й бригады территориальной обороны заявил журналистам, что нехватка бронетехники затрудняет продвижение ВСУ на хорошо подготовленные позиции. Источники WSJ также назвали отсутствие превосходства Сил обороны в воздухе одним из факторов, замедляющих контрнаступления.
Эксперты ISW считают, что нынешний темп контрнаступления ВСУ отражает преднамеренные усилия по сохранению боевой мощи Сил обороны, и "истощению российской живой силы и техники за счет более медленного территориального продвижения".
Силы обороны Украины с начала июня продолжают активные действия на нескольких участках фронта. За это время военные ВСУ они смогли освободить от российских оккупантов девять населенных пунктов на юго-востоке страны.
Также украинские бойцы продвигаются и на Бахмутском направлении, где успешно наступают на юг от города, чтобы взять противника в "огневой мешок".
Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что военным ВСУ удалось продвинуться на более чем километр в районе Бахмута. При этом группировка врага внутри самого города фактически оказалась в ловушке.
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