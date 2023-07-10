В ISW проанализировали темпы контрнаступления ВСУ

Контрнаступательные операции

ВСУ 9 июля провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что наши бойцы успешно продолжают наступление на Бахмутском направлении. Украинские официальные лица сообщили, что ВСУ продолжают вести контрнаступательные операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Минобороны РФ и связанные с Кремлем блогеры заявили, что Силы обороны Украины проводили атаки в западной части Запорожской области. Российский "военкор" утверждал, что ВСУ атакуют российские позиции небольшими группами и нацелены на тыловые позиции, склады и инфраструктуру.

Украинские военные чиновники также подтвердили, что ВСУ продолжают свои кампании по блокировке противника на юге и востоке страны.

Темпы продвижения

Как сообщила газета Wall Street Journal (WSJ), украинские военные пытаются ослабить оборону РФ перед освобождением территории, соглашаясь на более медленный темп наступления. В WSJ также отмечали, что ВСУ сосредоточены на вытеснении российских войск из укреплений и минных полей, глубина которых превышает 24 км в некоторых районах оккупированной территории.

Подполковник Алексей Телехин из 108-й бригады территориальной обороны сообщил WSJ, что российские оккупанты могут постоянно вводить пополнения, даже если ВСУ уничтожат целые подразделения.

По оценкам аналитиков ISW, войскам РФ не хватает оперативных резервов. Как полагают в Институте изучения войны, заявление Телехина, вероятно, относится к локальным тактическим резервам.

Еще один командир подразделения 108-й бригады территориальной обороны заявил журналистам, что нехватка бронетехники затрудняет продвижение ВСУ на хорошо подготовленные позиции. Источники WSJ также назвали отсутствие превосходства Сил обороны в воздухе одним из факторов, замедляющих контрнаступления.

Эксперты ISW считают, что нынешний темп контрнаступления ВСУ отражает преднамеренные усилия по сохранению боевой мощи Сил обороны, и "истощению российской живой силы и техники за счет более медленного территориального продвижения".

Ключевые выводы:

Президент США Джо Байден заявил, что Украина не может вступить в НАТО, пока не закончится война РФ против Украины.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 9 июля обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом решение Турции разрешить освобождение пяти украинских командиров, участвовавших в обороне "Азовстали" в Мариуполе

Российское ультранационалистическое сообщество продолжало обвинять Кремль в том, что он доверился Турции в соблюдении договоренностей и нахождении защитников "Азовстали" в Турции.

Военный преступник и бывший российский офицер Игорь Гиркин заявил, что Служба охраны конституционного строя ФСБ РФ намеренно подвергает его цензуре.

Пресс-секретарь президента Центральноафриканской Республики (ЦАР) Альберт Ялоке Мокпем заявил 8 июля, что члены ЧВК "Вагнера", покидающие ЦАР, проводят ротацию и не уходят.

9 июля неизвестные лица опубликовали изображение того, что, по-видимому, является учредительным уставом "группы Вагнера", возможно, для того, чтобы представить "вагнеровцев" как профессиональную организацию.

Решение президента РФ Владимира Путина не расправляться быстро с ЧВК "Вагнера" и не преследовать в судебном порядке участников мятежа ставит его самого и его подчиненных в неловкое положение.

Войска РФ провели ограниченные наземные атаки севернее Сватово и южнее Кременной.

Украинские и российские войска продолжали контрнаступательные действия в районе Бахмута.

Российские и украинские войска продолжали наземные атаки на линии Авдеевка - Донецк, и по состоянию на 9 июля войска РФ продвинулись вперед.

Украинские силы продолжили наступление в районе административной границы Донецко-Запорожской областей, а также продолжили контрнаступательные действия на западе Запорожской области.

Сообщается, что войска РФ продолжали восстанавливать ранее затопленные позиции на восточном берегу реки Днепр в Херсонской области.

Российские источники обвинили ВСУ в нанесении ударов по мосту через Керченский пролив.

Сообщается, что Минобороны РФ принимает наемников ЧВК "Вагнера" для службы по контракту с МО в Молькино Краснодарского края.

Контрнаступательные операции ВСУ

Силы обороны Украины с начала июня продолжают активные действия на нескольких участках фронта. За это время военные ВСУ они смогли освободить от российских оккупантов девять населенных пунктов на юго-востоке страны.

Также украинские бойцы продвигаются и на Бахмутском направлении, где успешно наступают на юг от города, чтобы взять противника в "огневой мешок".

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что военным ВСУ удалось продвинуться на более чем километр в районе Бахмута. При этом группировка врага внутри самого города фактически оказалась в ловушке.