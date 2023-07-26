Асиметричний градієнт виснаження: в ISW висловилися про особливості контрнаступу ЗСУ

Українські військові продовжували контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту і просунулися вперед, а в районі Бахмута також досягли тактично важливих успіхів. При цьому ЗСУ під час своїх операцій суттєво виснажують сили російських окупантів.
Таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Експерти зазначають, що на кадрах з геолокацією, опублікованих 25 липня, видно, що Сили оборони України досягли тактично важливих успіхів на південь від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).
У Генштабі ЗСУ повідомили, що бійці вели наступальні операції на:
Українські джерела повідомляли, що наші військові просунулися на 750 метрів у напрямку Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки), а російські джерела стверджували, що ЗСУ трохи просунулися на захід від Оріхова.
За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, російські війська зазнають втрат в особовому складі у 8 разів більше, ніж українські у районі Бахмута, та у 5,3 раза більше на Бердянському та Мелітопольському напрямках.
В ISW звертають увагу на свої оцінки, що українські контрнаступальні операції "спрямовані на створення асиметричного градієнта виснаження, який зберігає українську робочу силу" за рахунок повільніших темпів територіальних просувань та звільнень земель при поступовому виснаженні у Росармії живої сили та техніки.
У Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні за 25 липня поінформували, що наші бійці продовжують наступати на Бахмутському напрямку. У зв'язку з цим російські окупанти відійшли з позицій у районі Андріївки Донецької області.
Крім того, військові ЗСУ мали успіх у районі Старомайорського Донецької області, просунувшись на 500 метрів уздовж лінії фронту. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.
Додамо, що нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала 10 унікальних фактів про нашу визвольну війну. Зазначимо також, що українські військові спростували один із постулатів військової науки про необхідність чисельної переваги у живій силі та озброєнні під час наступу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.