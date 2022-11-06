ISW: Пригожин намагається розширити свій вплив у регіонах Росії

На думку аналітиків, Пригожин намагається завуалювати свої зусилля щодо зміцнення своєї незалежної опори влади апеляцією до концепції історичної єдності Росії.

Пригожин заявив, що "російський народ, бізнес, уряд та армія мають об'єднатися для боротьби за суверенітет Росії та її велике майбутнє", ухилившись від питання журналіста про зустріч з курськими бізнесменами з приводу організації "ополчень".

Коментар Пригожина про російську "згуртовану армію" поруч із президентом РФ Путіним, ймовірно, був тонко завуальованим сарказмом, враховуючи, що він неодноразово критикував російські Збройні сили в багатьох випадках.

Пригожин також визнав, що є незалежним суб'єктом, що, як раніше оцінював ISW, знімає з нього деякі зобов'язання перед Кремлем і Міноборони Росії.

Залежність Путіна від сил Пригожина навколо Бахмута також дає Пригожину такі привілеї, як висловлювання своєї критики Кремля чи російських збройних сил без істотних наслідків. Пригожин також відкрив свій вагнерівський центр у Санкт-Петербурзі, пишуть аналітики.

Ключові висновки ISW

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахян підтвердив, що Іран почав постачати Росії безпілотники до 24 лютого.

Один із ватажків "ДНР" Олександр Ходаковський заявив, що дружній вогонь Росії, можливо, спричинив до 60% загальних втрат Росії з середини травня.

Повідомляється, що українські війська продовжували контрнаступ на лінії Сватово – Кремінна.

Російські війська продовжували займати оборонні позиції вздовж Дніпра.

Українські сили продовжували атакувати російську логістику та транспорт у Херсонській області.

Російські сили продовжували наступ у районі Бахмута і заявили про невстановлені досягнення.

Російські війська продовжували безрезультатні наступальні дії в районі Авдіївка – Донецьк та у західній частині Донецька.

Погані умови для мобілізованих солдатів стали каталізатором масштабних протестів у Казані.

Повідомляється, що невідомі вчинили замах на "суддю ДНР" Олександра Нікуліна.

Росія продовжує розгортання персоналу заповнення адміністративних посад на окупованих територіях.

Російські сили продовжили примусову евакуацію на Херсонщині.

Повідомляється, що понад 80% мешканців Херсона евакуйовано.

Нагадаємо, за даними Washington Post, довіреною особою, яка нещодавно повідомила президента Росії Володимира Путіна про те, як його військові ведуть війну в Україні, був Євген Пригожин, засновник групи російських найманців.

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