ISW: Пригожин пытается расширить свое влияние в регионах России

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин пытается расширить свое влияние в регионах России. Бизнесмен посетил Курскую область, где выстраивают линию обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
По мнению аналитиков, Пригожин пытается завуалировать свои усилия по укреплению своей независимой опоры власти апелляцией к концепции исторического единства России.
Пригожин заявил, что "российский народ, бизнес, правительство и армия должны объединиться для борьбы за суверенитет России и ее великое будущее", уклонившись от вопроса журналиста о встрече с курскими бизнесменами по поводу организации "ополчений".
Комментарий Пригожина о российской "сплоченной армии" рядом с президентом РФ Путиным, вероятно, был тонко завуалированным сарказмом, учитывая, что Пригожин неоднократно критиковал российские Вооруженные силы во многих случаях.
Пригожин также прямо признал, что является независимым субъектом, что, как ранее оценивал ISW, снимает с него некоторые обязательства перед Кремлем и Минобороны России
Зависимость Путина от сил Пригожина вокруг Бахмута также дает Пригожину такие привилегии, как высказывание своей критики в адрес Кремля или российских вооруженных сил без существенных последствий. Пригожин также открыл свой вагнеровский центр в Санкт-Петербурге, пишут аналитики.
Напомним, по данным Washington Post, доверенным лицом, которое недавно сообщило президенту России Владимиру Путину о том, как его военные ведут войну в Украине, был Евгений Пригожин, основатель группы российских наемников.
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