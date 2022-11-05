ISW: У Пригожина есть связи в ближнем кругу Путина

Основатель группы российских наемников Евгений Пригожин получает все больше влияния на территории РФ. Аналитик американского Института изучения войны (ISW) Катерина Степаненко в интервью РБК-Украина заявила, что у него есть популярность в определенных кругах.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины ".

"У него, очевидно, есть связи в ближнем кругу Путина. Washington Post сообщала, что он был одним из тех, кто высказывал сомнения о прогрессе "специальной военной операции" непосредственно Путину, и это весьма важно", - сказала она.

По ее словам, у Пригожина также есть доступ к российским медиа, которые плотно контролируются федеральными властями. У него есть возможность публиковать статьи о себе на РИА ФАН, например.

Аналитик ISW считает, что Пригожин позиционирует себя как влиятельного лидера, влиятельного военачальника. "Он все больше говорит с российскими медиа. У него есть аудитория в Телеграме. У него есть возможность прямо обращаться к российским политикам через свои публичные заявления. И у него есть определенная популярность в провоенном комьюнити, которое хочет продолжать войну, среди националистов, которые стремятся к "полномасштабному противостоянию с НАТО" и т.д", -отметила она.

"То есть, Пригожин пытается стать влиятельной фигурой в российском обществе. И у него есть возможности оказывать влияние из-за контроля над вагнеровцами, которые по многим российским оценкам являются единственным формированием, которому удается определенным образом продолжать наступление вместо того, чтобы сидеть в обороне. Это дает ему определенный авторитет, потому что Путину нужно, чтобы его войска продолжали воевать в Донецкой области", - добавила Степаненко.