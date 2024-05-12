ISW объяснил, зачем россияне хотят захватить Волчанск в Харьковской области

В Харьковской области российские войска, вероятно, пытаются быстро изолировать пространство боевых действий к востоку от реки Северский Донец и захватить Волчанск - направление продвижения, которое, возможно, по мнению российского командования, может угрожать украинской группировке, обороняющейся на Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW) .

ISW имеет геолокационные снимки за 11 мая, на которых зафиксировано разрушение россиянами моста через дамбу Северского Донца в Старом Салтове (юго-западнее Волчанска), а также удар по мосту через реку Волчью, соединяющую Тихое и Волчанские Хутора (оба на запад от Волчанска).

Аналитики предполагают, что оккупанты уничтожили мосты с целью изолировать украинские силы, которые действовали с обеих сторон водных объектов, чтобы не дать им поддержать оборону вблизи Волчанска.

Попытки России уничтожить украинские наземные линии связи (GLOC) к юго-западу и востоку от Волчанска указывают на то, что российские силы, вероятно, сосредоточатся на захвате Волчанска вместо того, чтобы пытаться обойти населенный пункт или расширить фронт дальше на восток вдоль границы между Россией и Украиной.

В Институте предполагают, что оккупанты также могут намереваться применить наступательные действия под Волчанском, чтобы надавить на оперативный тыл украинских сил, обороняющихся от атак РФ на Купянском направлении, и отвести обороняющиеся в районе Купянска украинские подразделения.

Российский плацдарм в Волчанске мало помогает российским усилиям продвинуться в Харьков, хотя, возможно, россияне думают, что плацдарм в этом населенном пункте мог бы позволить им начать наступательные операции в направлении Большого Бурлука.

ISW отмечает, что продвижение России дальше к югу от Волчанска потребует долгих переездов по открытой местности - возможности, которую российские войска не продемонстрировали за последние полтора года боев в Украине.