В ISW пояснили риторику Шойгу про нарощування виробництва ракет для ударів по Україні

Заява міністра оборони РФ Сергій Шойгу про збільшення оборонно-промисловою базою виробництва високоточних ракет для використання проти України може свідчити про спроби чиновника відвести звинувачення у суспільстві щодо недостатнього забезпечення окупаційних сил боєприпасами.

Так, глава Міноборони РФ розхвалював державну корпорацію "Тактичне ракетне озброєння", називаючи зразковим оборонним підприємством. За словами Шойгу, воно успішно розпочинає серійне виробництво ракет і розробить плани щодо подвоєння поточного обсягу виробництва у найближчій перспективі.

Аналітики звертають увагу, що акцент Шойгу на виробництві високоточних ракет узгоджується зі зміною риторики Міноборони РФ щодо використання високоточних ракет "для завдання ударів по об'єктах військової інфраструктури" в тилових районах України.

Це, ймовірно, спрямоване на спробу позитивно виділити можливості РФ на тлі побоювань, що зростають у російському інформаційному просторі, з приводу можливого українського контрнаступу, додають в ISW.

Шойгу, ймовірно, намагається відвести звинувачення, що посилюються, в тому, що Міноборони РФ не може забезпечити російські окупаційні війська в Україні достатньою кількістю боєприпасів, вважають експерти.

Так, Шойгу стверджує, що на сьогодні війська РФ отримали достатньо боєприпасів, щоб завдати значної шкоди Силам оборони України.

В ISW раніше зазначали, що російське військове командування проводить перестановки в керівництві органів управління, пов'язаних з логістикою та зусиллями щодо формування сил, після того, як наприкінці березня командири, які виступають проти Герасимова, та ядра Міноборони РФ частково відновили прихильність керівника Кремля Володимира Путіна.

Російські блогери також почали називати конкретних посадових осіб Міноборони РФ у своїх звинуваченнях у поганому постачанні військ у цей період.

Крім того, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин продовжує стверджувати, що Міноборони РФ навмисно веде найманців "вагнерівців" до провалу у Бахмуті, відмовляючись надати запрошену ними кількість снарядів, що, за твердженням його командирів, призводить до великих втрат і повільного просування на полі бою.

Додамо, що "вагнерівці" теж стверджували, що 2 травня передали до комітету Держдуми РФ з оборони 39 ящиків зі скаргами найманців на нестачу боєприпасів.