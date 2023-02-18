У ISW пояснили перестановки у військовому командуванні РФ на тлі конфлікту Шойгу та Пригожина

Міноборони Росії підтвердило, що призначило командувачем Центрального військового округу (ЦВО) генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева і що раніше призначило командувачем Південного військового округу (ПВО) генерал-полковника Сергія Кузовлєва, Західним військовим округом (ЗВО) генерал-лейтенанта Євгена Никифорова та генерал-лейтенанта Рустама Мурадова командувачем Східного військового округу (СВО).

На думку аналітиків, формалізація командувачів військових округів, ймовірно, є частиною зусиль, спрямованих на дистанцію російських збройних сил від минулих невдач і підготувати їх до нового великомасштабного наступу в Україні.

Крім того, перестановка також супроводжує ймовірну спробу Міноборони чіткіше розмежувати зони відповідальності кожного військового округу в Україні.

"Призначення цих командирів не означає відновлення довоєнного керівного блоку МО або розширення ультранаціоналістично налаштованих силовиків, попри повідомлення про зв'язки Никифорова з Євгеном Пригожиним та зв'язок Мордвічева з головою Чеченської Республіки Рамзаном Кадировим", - йдеться у звіті.

На думку експертів, Кремль призначив на ці посади постатей щодо нейтральних у боротьбі між засновником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним та Міноборони, щоб заспокоїти обидві сторони, а також, ймовірно, створив потенційних "цапів-відбувайлів" за будь-які майбутні невдачі в Україні, щоб захистити нещодавно призначеного командувача театром військових дій Валерія Герасимова від потенційної критики.

Водночас аналітики вважають, що Пригожин проводить інформаційний контрнаступ проти традиційного російського військового істеблішменту.

"Пригожин, ймовірно, розгорнув посилену інформаційну кампанію проти Міноборони РФ у відповідь на можливу роль Шойгу у перешкоджанні продовженню кампанії з вербування ув'язнених, а також на загальне зниження впливу Пригожина", - зазначають аналітики.

Падіння популярності Пригожина та закінчення кампанії з вербування ув'язнених групою "Вагнера", ймовірно, обмежують оперативні можливості ПВК в Україні, вважають в ISW.

Ключові висновки аналітиків ISW

Кремль, ймовірно, приєднає елементи білоруської оборонно-промислової бази в рамках масштабніших зусиль Москви з переоснащення російських збройних сил для підтримки затяжної війни проти України.

Лукашенко підтвердив, що Білорусь реалізувала більше програм інтеграції Союзної держави, що свідчить про прогрес у кампанії тиску Кремля, що триває десятиліттями, з метою формалізувати російсько-білоруську Союзну державу.

Успіхи Кремля в Білорусі наголошують на тому, що імперіалістичні амбіції Путіна виходять за межі України і що стримування російської загрози потребує постійної уваги з боку Заходу.

Російські війська продовжували наступальні дії кордону Сватове-Кремінна.

Російські сили продовжували наземні атаки навколо Бахмута, у районі Донецьк-Авдіївка та на заході Донецької області.

Російські та українські військові дії біля Нової Каховки на Херсонщині вказують на те, що російські сили, ймовірно, розгорнуті на позиціях біля берега Дніпра.

Міністерство оборони Великобританії повідомило, що російські війська, ймовірно, втратили до 200 тисяч людей із початку вторгнення Росії до України.

Президент Росії Володимир Путін 17 лютого підписав низку законів про інтеграцію окупованих територій у російські правові, економічні та адміністративні структури.

Нагадаємо, що на початку січня Міноборони РФ призначило начальника Генштабу ЗС Валерія Герасимова командувачем окупаційних військ в Україні.

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