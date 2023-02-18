В ISW объяснили перестановки в военном командовании РФ на фоне конфликта Шойгу и Пригожина

Минобороны России подтвердило, что назначило командующим Центральным военным округом (ЦВО) генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева и что ранее оно назначило командующим Южным военным округом (ЮВО) генерал-полковника Сергея Кузовлева, Западным военным округом (ЗВО) генерал-лейтенанта Евгения Никифорова и генерал-лейтенант Рустам Мурадов в качестве командующего Восточным военным округом (ВВО).

По мнению аналитиков, формализация командующих военными округами, вероятно, является частью усилий, направленных на то, чтобы дистанцировать российские вооруженные силы от прошлых неудач и подготовить их к новому крупномасштабному наступлению в Украине.

Кроме того, перестановки также сопровождает вероятную попытку Минобороны более четко разграничить зоны ответственности каждого военного округа в Украине.

"Назначение этих командиров не означает восстановление довоенного руководящего блока МО или расширение ультранационалистически настроенных силовиков, несмотря на сообщения о связях Никифорова с Евгением Пригожиным и связи Мордвичева с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым", - говорится в отчете.

По мнению экспертов, Кремль назначил на эти должности фигур относительно нейтральных в борьбе между основателем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и Минобороны, чтобы успокоить обе стороны, а также, вероятно, создал потенциальных "козлов отпущения" за любые будущие неудачи в Украине, чтобы защитить недавно назначенного командующего театром военных действий Валерия Герасимова, от потенциальной критики.

В то же время, аналитики считают, что Пригожин проводит информационное контрнаступление против традиционного российского военного истеблишмента.

"Пригожин, вероятно, развернул усиленную информационную кампанию против Минобороны РФ в ответ на возможную роль Шойгу в препятствовании продолжению кампании по вербовке заключенных, а также на общее снижение влияния Пригожина", - отмечают аналитики.

Падение известности Пригожина и окончание кампании по вербовке заключенных группой "Вагнера", вероятно, ограничивают оперативные возможности ЧВК в Украине, считают в ISW.

Ключевые выводы аналитиков ISW

Кремль, скорее всего, присоединит к себе элементы белорусской оборонно-промышленной базы в рамках более масштабных усилий Москвы по переоснащению российских вооруженных сил для поддержки затяжной войны против Украины.

Лукашенко подтвердил, что Беларусь реализовала больше программ интеграции Союзного государства, что свидетельствует о прогрессе в продолжающейся десятилетиями кампании давления Кремля с целью формализовать российско-белорусское Союзное государство.

Успехи Кремля в Беларуси подчеркивают, что империалистические амбиции Путина выходят за пределы Украины и что сдерживание российской угрозы требует постоянного внимания со стороны Запада.

Российские войска продолжали наступательные действия на границе Сватово-Кременная.

Российские силы продолжали наземные атаки вокруг Бахмута, в районе Донецк-Авдеевка и на западе Донецкой области.

Российские и украинские военные действия возле Новой Каховки Херсонской области указывают на то, что российские силы, вероятно, развернуты на позициях у берега Днепра.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что российские войска, вероятно, потеряли до 200 тысяч человек с начала вторжения России в Украину.

Президент России Владимир Путин 17 февраля подписал ряд законов об интеграции оккупированных территорий в российские правовые, экономические и административные структуры.

Напомним, что в начале января Минобороны РФ назначило начальника Генштаба ВС Валерия Герасимова командующим оккупационными войсками в Украине.

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