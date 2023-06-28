В ISW пояснили, навіщо Лукашенку "вагнерівці"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сподівається за допомогою переходу найманців із ПВК "Вагнера" після спроби влаштувати переворот у РФ посилити власну армію, а також врівноважити кампанію Кремля через "Союзну державу" поглинути РБ.

У Білорусі "вагнерівці" зможуть набирати нових найманців

Експерти вважають, що Лукашенко, ймовірно, прагне встановити жорсткий контроль над будь-якими силами "вагнерівців", які прямують до Білорусі.

Так, білоруський диктатор наголосив, що ця ПВК не відкриватиме вербувальні пункти в Білорусі, як це було зроблено в РФ, при цьому білорусам і, ймовірно, іншим громадянам буде дозволено вступати до структур "вагнерівців" у Білорусі.

Заяви Лукашенка припускають, що "група Вагнера" в першу чергу виступатиме партнером з навчання та консультування білоруських військових.

ЗС Білорусі вчитимуться у ПВК "Вагнера"

Також він заявив, що "вагнерівці" краще навчені, ніж білоруські військові, і що його солдати можуть отримати користь із великого бойового досвіду цих найманців.

Лукашенко спростував твердження про те, що білоруська влада вже почала створювати польові табори для "вагнерівців", але заявив, що Білорусь створить табори, якщо бойовики їх вимагатимуть.

Як зазначається у публікації, Лукашенко може спробувати використати "вагнерівців" у Білорусі, щоб зменшити накопичену структурну залежність своїх збройних сил від ЗС РФ у виконанні вищих оперативних функцій.

Так, Лукашенко може спробувати використати "вагнерівців", щоб допомогти відновити втрачені можливості ЗС РБ, які значною мірою делегували Західному військовому округу РФ.

Розформування білоруськими збройними силами єдиного сухопутного командування у 2011 році фактично спричинило підпорядкування білоруських збройних сил Західному військовому округу, зазначається у звіті.

"Білорусь не має недавнього досвіду проведення великомасштабних операцій або організації навчань вище за рівень батальйону. Основним джерелом знань та досвіду Білорусі для більш високої оперативної діяльності є організовані Росією навчання, такі як навчання, що повторюються "Захід", "Щит Союзу" і "Непорушне братство", - йдеться у матеріалі.

При цьому аналітикам неясно, наскільки успішними можуть бути ці оцінені зусилля.

Так, оперативне підпорядкування білоруських ЗС російському Генштабу де-факто було реальністю протягом багатьох років, і змінити такі глибокі інституційні зв'язки буде складно, якщо взагалі можливо, зазначають експерти.

"Проте криза стабільності нового російського режиму може надати Мінську нові можливості", - укладають аналітики Інституту вивчення війни.

Протидія поглинанню Білорусі Росією

Крім того, Лукашенко, ймовірно, прагне використовувати "вагнерівців" у Білорусі, щоб "купити" простір для маневру, щоб врівноважити кремлівську кампанію з поглинання Білорусі через "Союзну державу", вважають експерти.

У звіті йдеться, що якщо версія Лукашенка про переговори з Пригожиним вірна, це демонструє, що він "політично підкований актор, здатний впливати у вищих ешелонах російської політики".

"Лукашенко втрутився як посередник, ймовірно, частково для того, щоб дати зрозуміти Путіну та іншим високопоставленим кремлівським чиновникам, що Москва не повинна жартувати з Лукашенком, і що Лукашенко здатний успішно і незалежно діяти в російській політиці", - йдеться у матеріалі.

Лукашенко принизив Путіна

Експерти ISW додають, що хвастощі Лукашенку своєю здатністю маніпулювати впливовими фігурами в найближчому оточенні Путіна принизливо для російського диктатора, незалежно від того, чи це правда.

"Той факт, що Путін не заперечував викладу подій Лукашенку і фактично публічно подякував Лукашенку, ще більш принизливий", - резюмують аналітики.

Ключові висновки

Російський диктатор Володимир Путін намагається уявити засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина корумпованим та брехуном, щоб зруйнувати його репутацію серед "вагнерівців" і в російському суспільстві.

Розповідь самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про його посередництво між Путіним і Пригожиним 24-25 червня у тандемі з промовою Путіна 26 червня вказує на те, що глава Кремля пообіцяв Лукашенку та Пригожину, що ватажок найманців та бойовиків матиме "гарантію безпеки.

Лукашенко оголосив 27 червня, що Білорусь раніше отримала невстановлену кількість російської ядерної зброї - розвиток подій, яку він також може використати, щоб урівноважити кампанію Кремля з поглинання Білорусі через Союзну державу.

Сильна гра Путіна, Лукашенка і Пригожина, що триває, ще не завершена, і продовжуватиме мати короткострокові та довгострокові наслідки, які можуть принести користь Україні.

Кампанія Кремля зі знищення репутації Пригожина та, можливо, розпуску сил "вагнерівців" Україні знижує ймовірність того, що Путін оголосить про новий раунд мобілізації резервів у найближчому майбутньому.

ЗСУ вели контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту і, як повідомляється, 27 червня досягли успіхів.

Путін 27 червня наголосив на основних контрнаступальних зусиллях України, що, можливо, позначило його власний оборонний пріоритет.

Російські та українські війська продовжували обмежені наземні атаки на північний захід від Сватового та на південь від Кремінної.

Українські офіційні особи сигналізують, що ЗСУ використовують збройний заколот у РФ та активізують контрнаступальні операції в районі Бахмута станом на 27 червня.

ЗСУ продовжили контрнаступальні дії в районі адміністративного прикордоння Донецько-Запорізької областей.

Російські "воєнкори" висловили стурбованість спробами ЗСУ просунутися на південь від Херсона.

Російські офіційні особи висловили різні думки про майбутнє приватних військових компаній (ПВК) після збройного заколоту.

ООН повідомила, що РФ затримала сотні українських мирних мешканців із початку війни в Україні.

"Вагнерівці" в Білорусі

Минулого тижня ПВК "Вагнера" на чолі з Євгеном Пригожиним здійснили спробу державного перевороту в РФ. Приводом для цього став нібито удар по тилових таборах найманців, який, за словами "кухаря Путіна", здійснили російські регулярні війська.

За один день "вагнерівці" взяли під контроль Ростов і почали рух далі на Москву. Але такий штурм швидко зупинився через те, що Пригожину вдалося "договоритися" із самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком.

Після цього стало відомо, що вожак ПВК "Вагнера" вже знаходиться на території РБ. Лукашенко у своїй заяві зазначав, що він не проти прийняти і найманців Пригожина до своєї армії.