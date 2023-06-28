В ISW объяснили, зачем Лукашенко "вагнеровцы"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко надеется с помощью перехода наемников из ЧВК "Вагнера" после попытки устроить переворот в РФ усилить собственную армию, а также уравновесить кампанию Кремля через "Союзное государство" поглотить РБ.
К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
В Беларуси "вагнеровцы" смогут набирать новых наемников
Эксперты считают, что Лукашенко, вероятно, стремится установить жесткий контроль над любыми силами "вагнеровцев", направляющимися в Беларусь.
Так, белорусский диктатор подчеркнул, что эта ЧВК не будет открывать вербовочные пункты в Беларуси, как это было сделано в РФ, при этом белорусам и, предположительно, другим гражданам, будет разрешено вступать в структуры "вагнеровцев" в Беларуси.
Заявления Лукашенко предполагают, что "группа Вагнера" в первую очередь будет выступать в качестве партнера по обучению и консультированию белорусских военных.
ВС Беларуси будут учиться у ЧВК "Вагнера"
Также он заявил, что "вагнеровцы" лучше обучены, чем белорусские военные, и что его солдаты могут извлечь пользу из обширного боевого опыта этих наемников.
Лукашенко опроверг утверждения о том, что белорусские власти уже начали создавать полевые лагеря для "вагнеровцев", но заявил, что Беларусь создаст лагеря, если боевики их потребуют.
Как отмечается в публикации, Лукашенко может попытаться использовать "вагнеровцев" в Беларуси, чтобы уменьшить накопленную структурную зависимость своих вооруженных сил от ВС РФ в выполнении более высоких оперативных функций.
Так, Лукашенко может попытаться использовать "вагнеровцев", чтобы помочь восстановить утраченные возможности ВС РБ, которые в значительной степени делегировали Западному военному округу РФ.
Расформирование белорусскими вооруженными силами единого сухопутного командования в 2011 году фактически привело к подчинению белорусских вооруженных сил Западному военному округу, указывается в отчете.
"Беларусь не имеет недавнего опыта проведения крупномасштабных операций или организации учений выше уровня батальона. Основным источником знаний и опыта Беларуси для более высокой оперативной деятельности являются организованные Россией учения, такие как повторяющиеся учения "Запад", "Щит Союза" и "Нерушимое братство", - говорится в материале.
При этом аналитикам неясно, насколько успешными могут быть эти оцененные усилия.
Так, оперативное подчинение белорусских ВС российскому Генштабу де-факто было реальностью на протяжении многих лет, и изменить такие глубокие институциональные связи будет сложно, если вообще возможно, указывают эксперты.
"Тем не менее кризис стабильности нового российского режима может предоставить Минску новые возможности", - заключают аналитики Института изучения войны.
Противодействие поглощению Белоруси Россией
Кроме того, Лукашенко, вероятно, стремится использовать "вагнеровцев" в Беларуси, чтобы "купить" пространство для маневра, чтобы уравновесить кремлевскую кампанию по поглощению Беларуси через "Союзное государство", считают эксперты.
В отчете говорится, что если версия Лукашенко о переговорах с Пригожиным верна, это демонстрирует, что он "политически подкованный актер, способный оказывать влияние в высших эшелонах российской политики".
"Лукашенко вмешался в качестве посредника, вероятно, отчасти для того, чтобы дать понять Путину и другим высокопоставленным кремлевским чиновникам, что Москва не должна шутить с Лукашенко, и что Лукашенко способен успешно и независимо действовать в российской политике", - говорится в материале.
Лукашенко унизил Путина
Эксперты ISW добавляют, что хвастовство Лукашенко своей способностью манипулировать влиятельными фигурами в ближайшем окружении Путина унизительно для российского диктатора, независимо от того, правда это или нет.
"Тот факт, что Путин не оспаривал изложение событий Лукашенко и фактически публично поблагодарил Лукашенко, еще более унизителен", - резюмируют аналитики.
Ключевые выводы
- Российский диктатор Владимир Путин пытается представить основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина коррумпированным и лжецом, чтобы разрушить его репутацию среди "вагнеровцев" и в российском обществе.
- Рассказ самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о его посредничестве между Путиным и Пригожиным 24-25 июня в тандеме с речью Путина 26 июня указывает на то, что глава Кремля пообещал Лукашенко и Пригожину, что у вожака наемников и боевиков будут "гарантии безопасности" в Беларуси.
- Лукашенко объявил 27 июня, что Беларусь ранее получила неустановленное количество российского ядерного оружия - развитие событий, которое он также может использовать, чтобы уравновесить кампанию Кремля по поглощению Беларуси через Союзное государство.
- Продолжающаяся силовая игра Путина, Лукашенко и Пригожина еще не завершена, и будет продолжать иметь краткосрочные и долгосрочные последствия, которые могут принести пользу Украине.
- Кампания Кремля по уничтожению репутации Пригожина и, возможно, роспуску сил "вагнеровцев" Украине снижает вероятность того, что Путин объявит о новом раунде мобилизации резервов в ближайшем будущем.
- ВСУ вели контрнаступательные операции как минимум на четырех участках фронта и, как сообщается, 27 июня добились успехов.
- Путин 27 июня обозначил основные контрнаступательные усилия Украины, что, возможно, обозначило его собственный оборонительный приоритет.
- Российские и украинские войска продолжали ограниченные наземные атаки северо-западнее Сватово и южнее Кременной.
- Украинские официальные лица сигнализируют, что ВСУ используют вооруженный мятеж в РФ и активизируют контрнаступательные операции в районе Бахмута по состоянию на 27 июня.
- ВСУ продолжили контрнаступательные действия в районе административного приграничья Донецко-Запорожской областей.
- Российские "военкоры" выразили обеспокоенность попытками ВСУ продвинуться к югу от Херсона.
- Российские официальные лица выразили разные мнения о будущем частных военных компаний (ЧВК) после вооруженного мятежа.
- ООН сообщила, что РФ задержала сотни украинских мирных жителей с начала войны в Украине.
"Вагнеровцы" в Беларуси
На прошлой неделе ЧВК "Вагнера" во главе с Евгением Пригожиным предприняли попытку государственного переворота в РФ. Предлогом для этого стал якобы удар по тыловых лагерях наемников, который, по словам "повара Путина", совершили российские регулярные войска.
За один день "вагнеровцы" взяли под контроль Ростов и начали продвижение дальше на Москву. Но такой штурм быстро остановился из-за того, что Пригожину удалось "договориться" с самопровозглашенным президентом Беларуси Лукашенко.
После этого стало известно, что вожак ЧВК "Вагнера" уже находится на территории РБ. Лукашенко в своем заявлении отмечал, что он не против принять и наемников Пригожина в свою армию.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.