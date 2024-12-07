В ISW пояснили, навіщо Лукашенко попросив РФ розмістити "Орєшнік" у Білорусі

Розміщення ракет "Орєшнік" у Білорусі не збільшує ризики ударів балістичними ракетами середньої дальності по Україні або країнах НАТО. Все це схоже на посилене брязкання Кремлем "ядерною дубиною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті нагадали, що Путін вкотре спробував похизуватися ракетою "Орєшнік" та російським ракетним потенціалом під час засідання Вищої державної ради Союзної держави. Аналітики вважають це інформаційною операцією Кремля з рефлексивного контролю.

В Інституті також нагадали, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю американському ЗМІ 5 грудня аналогічним чином спробував позиціонувати удар "Орешника" по місту Дніпро 21 листопада, як готовність Москви використовувати будь-які засоби, щоб не допустити стратегічної перемоги Заходу над Росією.

За оцінками ISW, постійне хизування Кремля ракетою "Орєшник" навряд чи свідчить про розробку особливо нових засобів для глибокого удару.

"Розміщення ракет "Орєшнік" у Білорусі суттєво не змінює загрозу для України і НАТО, адже російські військові вже давно мають ядерну зброю на материковій частині Росії та в Калінінградській області, що здатне завдати удару по цілях в Україні та НАТО. Російські війська регулярно запускають по Україні балістичні ракети "Іскандер", гіперзвукові балістичні ракети "Кинджал" і крилаті ракети Х-101, що здатні переносити ядерні боєголовки", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Повзуча анексія

Тим часом Росія продовжує просувати свої стратегічні зусилля з де-факто анексії Білорусі та подальшого розширення присутності російських військових на теренах країни через механізм Союзної держави.

В ISW переконані, що диктатор Олександр Лукашенко, ймовірно, намагається зберегти суверенітет Білорусі перед Москвою та відстоює думку, що Мінськ повинен контролювати розміщену на теренах країни російську зброю. Однак це ті зусилля, в яких Лукашенко історично зазнав невдачі.

У звіті зазначається, що Лукашенко публічно попросив надати Мінську право вирішувати, як використовувати ракети "Орєшнік" у Білорусі, ймовірно, в спробі зберегти суверенітет країни в рамках Союзної держави і зміцнити свою переговорну позицію проти подальшої інтеграції в рамках цього об'єднання.

"Лукашенко вже давно намагається змагатися з Кремлем, щоб визначити, чи зможе Мінськ встановити контроль над російськими військовими активами, наприклад, як розміщені в Білорусі новітні системи протиповітряної оборони С-400. Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович так само безпідставно стверджував, що тільки Лукашенко може віддати наказ про використання розміщеної в країні російської тактичної ядерної зброї", - йдеться у звіті.

Натомість, зазначають в ISW, Лукашенко заявив, що російські військовослужбовці продовжать експлуатувати систему "Орєшнік" у Білорусі. Це вказує на те, що Москва збереже контроль над будь-якими балістичними ракетами цього типу, що розгорнуті на теренах союзної держави.