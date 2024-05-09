В ISW пояснили ключові причини і завдання останніх ракетних ударів РФ по Україні

Зазначається, що обстріл у ніч на 8 травня був п'ятим масштабним ударом російських ракет і безпілотників по українській енергетичній інфраструктурі з 22 березня 2024 року. Таким чином російські військові намагаються використати ослаблені можливості української протиповітряної оборони, щоб зруйнувати енергетичну систему й обмежити оборонно-промисловий потенціал країни.

В ISW припускають, що Росія продовжить масовані удари, щоб завдати довгострокової шкоди українській енергетичній інфраструктурі, адже українські сили ППО будуть ослаблені до отримання американських систем та інших засобів протиповітряної оборони.

Крім того, зазначається у звіті, впродовж останніх тижнів російські війська також посилили удари по українській транспортній інфраструктурі, намагаючись вивести з ладу українські наземні лінії зв'язку (GLOC) та обмежити потік запланованої для фронту американської допомоги у сфері безпеки.

"Використання російськими військами обмежених серій великих ракетних ударів та ударів з безпілотників, покликані зруйнувати, а не перекрити енергосистему України. Росія має використати більшу кількість ракет, щоб прорватися через систему ППО, що розташована біля енергетичних об'єктів, та завдати їм значних збитків", - йдеться у звіті ISW.

Водночас Міністерство оборони РФ повідомило, що завдання ударів по енергетичних об'єктах та оборонно-промислових підприємствах - зменшити здатність України виробляти військову техніку і перекидати західну техніку на фронт.