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В ISW объяснили ключевые причины и задачи последних ракетных ударов РФ по Украине

Фото: Росія намагається повністю знищити ракетами енергосистему України (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Россия будет наносить массированные ракетные удары, как минимум до получения всей запланированной военной помощи от США. Агрессор пытается полностью разрушить энергосистему Украины, а не взять ее под контроль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что обстрел в ночь на 8 мая был пятым масштабным ударом российских ракет и беспилотников по украинской энергетической инфраструктуре с 22 марта 2024 года. Таким образом российские военные пытаются использовать ослабленные возможности украинской противовоздушной обороны, чтобы разрушить энергетическую систему и ограничить оборонно-промышленный потенциал страны.

В ISW предполагают, что Россия продолжит массированные удары, чтобы нанести долгосрочный ущерб украинской энергетической инфраструктуре, поскольку украинские силы ПВО будут ослаблены до получения американских систем и других средств противовоздушной обороны.

Кроме того, отмечается в отчете, в течение последних недель российские войска также усилили удары по украинской транспортной инфраструктуре, пытаясь вывести из строя украинские наземные линии связи (GLOC) и ограничить поток запланированной для фронта американской помощи в сфере безопасности.

"Использование российскими войсками ограниченных серий крупных ракетных ударов и ударов с беспилотников, призваны разрушить, а не перекрыть энергосистему Украины. Россия должна использовать большее количество ракет, чтобы прорваться через систему ПВО, расположенную вблизи энергетических объектов, и нанести им значительный ущерб", - говорится в отчете ISW.

При этом Министерство обороны РФ сообщило, что задача ударов по энергетическим объектам и оборонно-промышленным предприятиям - уменьшить способность Украины производить военную технику и перебрасывать западную технику на фронт.

Масштабный обстрел 8 мая

В ночь на 8 мая российские военные снова масштабно обстреляли Украину, выпустив 55 ракет и 21 БПЛА.

Силы ПВО уничтожили 59 воздушных целей.

В шести областях были повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии и три ТЭС. Также была повреждена железнодорожная инфраструктура в Херсонской области.

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Война России против Украины