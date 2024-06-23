В ISW пояснили, які об'єкти США дозволили вражати на території РФ зі своєї зброї

Зазначається, що США все ще забороняють Збройним силам завдавати ударів по легітимних військових цілях на території РФ, що розташовані в зоні досяжності американських зенітних ракетних комплексів HIMARS.

У звіті послалися на нещодавні повідомлення Associated Press та Washington Post, в яких зазначається, що Пентагон усе ще забороняє ЗСУ атакувати російські військові об'єкти, які не вчиняють активних нападів на Україну та не готуються до нападу на її територію чи війська.

У звіті нагадали заяву речника Пентагону Чарлі Дітца про те, що США дозволяють Україні стріляти з наданих реактивних систем залпового вогню HIMARS по території Росії, де російські війська атакують Україну, та що правила застосування наданої США зброї на російській території "не стосуються географії чи певного радіусу дії". 17 червня радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван аналогічно заявив, що "справа не в географії....".

Аналітики ISW пояснили заяви американських чиновників. Йдеться про ситуації, що якщо Росія атакує або має намір атакувати зі своєї території Україну, Збройним силам дозволяється завдати удару у відповідь з американської зброї лише по підрозділах, що атакують її з-за кордону.

"Ці заяви вказують на те, що США дозволять Силам оборони завдавати ударів по російських військових об'єктах лише у тому випадку, якщо російські об'єкти спочатку продемонструють, що вони беруть участь в активних бойових діях або готуються до бойових дій, що неминуче відбудуться. Обмеження США змушують українське керівництво ретельно визначати, чи відповідає та чи інша ціль вищезазначеним вимогам, перш ніж давати дозвіл на тактичні вогневі місії", - йдеться у звіті.

В Інституті вивчення війни зазначили, що політика США, як і раніше, оберігає більшу частину російського безпечного простору від атак, оскільки забороняє українській армії запускати балістичні ракети ATACMS по будь-яких військових цілях на території Росії. При цьому в ISW уточнили, що жодна з великих російських військових авіабаз не розташована у зоні досяжності снарядів GMLRS (60-92 км), але багато з них перебувають у зоні досяжності ракет ATACMS (до 300 км).