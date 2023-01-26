В ISW пояснили, чому Росія применшує загрози постачання Україні танків

Кремль та російські блогери намагалися применшити значення західних постачань танків в Україну, вважаючи ці системи реальною загрозою планам Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Так, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив 25 січня, що постачання Заходом танків Україні є "повним провалом з погляду технологічних аспектів" і що існує "явна переоцінка потенціалу, який ці танки додадуть ЗСУ".

Деякі російські блогери, ймовірно, намагалися заспокоїти свою внутрішню аудиторію, заявляючи, що ці системи не становлять серйозної загрози і що більш серйозну загрозу становлять попередні західні системи, такі як HIMARS, пишуть аналітики.

Кремль і російські блогери раніше оцінювали постачання Заходом оборонних ракетних комплексів Patriot як серйозну ескалацію між Росією та Заходом.

"Той факт, що Кремль та російські блогери не оцінювали передачу бронетехніки, яка справді могла б допомогти українським контрнаступальним операціям, як ескалацію, говорить про те, що Кремль та російський інформаційний простір продовжують обирати, які системи розглядати як ескалацію", - йдеться у звіті.

Кремль і російські блогери, схоже, у цьому випадку більше стурбовані тим, щоб знизити потенційні побоювання щодо наслідків, ніж підживленням ескалації на Заході, резюмували експерти.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден анонсував передачу Україні 31 танка Abrams.

Пізніше стало відомо, що, за інформацією Білого дому, постачання Abrams в Україну можуть тривати місяці.

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