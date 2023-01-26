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В ISW объяснили, почему Россия преуменьшает угрозы поставок Украине танков

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Москва, Четверг 26 января 2023 07:20
В ISW объяснили, почему Россия преуменьшает угрозы поставок Украине танков Фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Кремль и российские блогеры пытались преуменьшить значение западных поставок танков в Украину, считая эти системы реальной угрозой планам России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Так, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 25 января, что поставка Западом танков Украине является "полным провалом с точки зрения технологических аспектов" и что существует "явная переоценка потенциала, который эти танки добавят ВСУ".

Некоторые российские блогеры, вероятно, пытались успокоить свою внутреннюю аудиторию, заявляя, что эти системы не представляют серьезной угрозы и что более серьезную угрозу представляют предыдущие западные системы, такие как HIMARS, пишут аналитики.

Кремль и российские блогеры ранее оценивали поставки Западом оборонительных ракетных комплексов Patriot как серьезную эскалацию между Россией и Западом.

"Тот факт, что Кремль и российские блогеры не оценивали передачу бронетехники, которая действительно могла бы помочь будущим украинским контрнаступательным операциям, как эскалацию, говорит о том, что Кремль и российское информационное пространство продолжают выбирать, какие системы рассматривать как эскалацию", - говорится в отчете.

Кремль и российские блоггеры, похоже, в данном случае больше озабочены тем, чтобы снизить потенциальные опасения по поводу последствий, чем подпиткой эскалации на Западе, резюмировали эксперты.

Напомним, ранее президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине 31 танка Abrams.

Позже стало известно, что, по информации Белого дома, поставки Abrams в Украину могут занять месяцы.

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