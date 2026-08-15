В ISW пояснили, чому Кремль відмовляється від переговорів з Україною

Вчора, 14 серпня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ не готова погодитися на припинення вогню, яке зафіксує нинішню лінію фронту.

За його словами, Росія продовжуватиме війну проти України доти, доки не зможе досягти "довгострокового, надійного та стійкого" врегулювання на власних умовах.

12 серпня заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв стверджував, що РФ призупинить або завершить війну проти України "виключно на власних умовах", опосередковано вказавши на максималістські військові цілі Росії, що полягають у повній капітуляції України.

На думку аналітиків, Кремль подвоює ставки на категоричну відмову від ідеї переговорів, щоб згуртувати російську громадськість навколо провоєнної платформи напередодні виборів до Держдуми, які відбудуться 18-20 вересня.

В ISW зазначили, що систематична відмова Кремля від усіх українських пропозицій щодо припинення вогню та миру свідчить про те, що Росія й досі не готова завершити війну в Україні на будь-яких умовах, які не передбачають виконання її максималістських вимог.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово підтверджував свою відданість мирним переговорам і готовність піти на суттєві компроміси задля припинення війни, попри спроби Росії хибно представити Україну як непримиренну сторону в мирних зусиллях.

Росія також відхилила пропозиції Туреччини та України щодо запровадження мораторію на завдання ударів по морських цілях у Чорному морі, що вкотре підкреслює той факт, що Москва систематично відкидає навіть найобмеженіші дипломатичні пропозиції з боку України та третіх країн.