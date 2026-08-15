Вчера, 14 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не готова согласиться на прекращение огня, которое зафиксирует нынешнюю линию фронта.

По его словам, Россия будет продолжать войну против Украины, пока не сможет достичь "долгосрочного, надежного и устойчивого" урегулирования на собственных условиях.

12 августа заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев утверждал, что РФ приостановит или завершит войну против Украины "исключительно на собственных условиях", косвенно указав на максималистские военные цели России, заключающиеся в полной капитуляции Украины.

По мнению аналитиков, Кремль удваивает ставки на категорический отказ от идеи переговоров, чтобы сплотить российскую общественность вокруг провоенной платформы в преддверии состоявшихся 18-20 сентября выборов в Госдуму.

В ISW отметили, что систематический отказ Кремля от всех украинских предложений по прекращению огня и мира свидетельствует о том, что Россия до сих пор не готова завершить войну в Украине на любых условиях, не предусматривающих выполнение ее максималистских требований.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подтверждал свою преданность мирным переговорам и готовность пойти на существенные компромиссы для прекращения войны, несмотря на попытки России ошибочно представить Украину как непримиримую сторону в мирных усилиях.

Россия также отклонила предложения Турции и Украины по введению моратория на нанесение ударов по морским целям в Черном море, что еще раз подчеркивает тот факт, что Москва систематически отвергает даже самые ограниченные дипломатические предложения со стороны Украины и третьих стран.