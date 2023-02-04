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В ISW пояснили, для чого у РФ представляють війну проти України як загрозу внутрішній безпеці

Фото: Президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Олег Васьків

Російські чиновники продовжують маніпулювати законом, щоб представнити війну проти України як загрозу внутрішній безпеці та здобути підтримку бойових дій.

Про це повідомля РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

У звіті вказуються, що диктатор Володимир Путін 31

Таким чином тамтешні чиновники, найімоврніше

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Путін зробив дві масивні стратегічні помилки, вирішивши розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

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Війна Росії проти України