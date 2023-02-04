В ISW объяснили, для чего в РФ представляют войну против Украины как угрозу внутренней безопасности

Российские чиновники продолжают манипулировать законом, чтобы представить войну против Украины как угрозу внутренней безопасности и получить поддержку боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
В отчете указывается, что диктатор Владимир Путин 31
Таким образом, тамошние чиновники, скорее всего
Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, що что Путин совершил две массивные стратегические ошибки, приняв решение начать полномасштабное вторжение в Украину.
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