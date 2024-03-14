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Британська розвідка назвала пріоритетні напрямки для російської армії на фронті

Україна, Четвер 14 березня 2024 11:26
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Британська розвідка назвала пріоритетні напрямки для російської армії на фронті Фото: пріоритетним напрямком для російської армії є ділянка на захід від Авдіївки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російська армія продовжує атаки на кількох ділянках лінії фронту. Найближчими тижнями ситуація для Сил оборони України залишатиметься складною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, Росія концентрує операції на захід від Авдіївки та Мар'їнки, міст Донецької області. На ці напрямки припадає 60% зареєстрованих російських атак за останні чотири тижні.

Проте середня кількість зареєстрованих щотижневих наземних атак скоротилася на 13% з кінця лютого 2024 року, коли середня кількість за тиждень досягла 600. У лютому Росія отримала контроль над Авдіївкою та кількома селами на захід від міста, але, за даними британської розвідки, просування з тих пір сповільнилося.

"Вельми ймовірно, що загальна ситуація буде складною для українських сил у найближчі тижні, оскільки Росія продовжить відновлювати сили та завдавати ударів по пріоритетним напрямкам", - зазначають у Міноборони Британії.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, останні кілька місяців були складними для Сил оборони України. Зокрема 17 лютого довелося відійти з Авдіївки, яку обороняли з початку повномасштабного вторгнення. Згодом росіяни змогли захопити ще кілька населених пунктів у районі міста.

Президент України Володимир Зеленський 11 березня заявив, що Силам оборони вдалося зупинити просування російської армії. За словами глави держави, ситуація на фронті набагато краща, "ніж в останні три місяці". Коментуючи ситуацію навколо Авдіївки, президент розповів, що росіяни не захопили її, а просто знищили, а потім зайшли.

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