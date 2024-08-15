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ISW підтверджує просування ЗСУ у Курській області за останні два дні

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Протягом 13 та 14 серпня наступ ЗСУ у Курській області продовжувався. Згідно з геолокаційними кадрами, українські військові мали просування.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що геолокаційні кадри від 13 серпня показують українські сили, які діяли у східній частині Журавлі Курської області (на захід від Коренево та за 20 км від міжнародного кордону). Це свідчить про те, що ЗСУ просунулися у східній частині населеного пункту.

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 серпня, на яких український журналіст веде репортаж із центральної Суджі, свідчить про те, що війська України контролюють принаймні частину селища та, можливо, його околиці.

Ще на одних кадрах від 14 серпня видно, як українські сили діють на північний захід від Уланок (на південний схід від Суджі). Це говорить про те, що ЗСУ нещодавно просунулися у цьому районі. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 14 серпня, вказують на те, що українські сили нещодавно мали незначний успіх у західній частині Камишного (на південний схід від Суджі).

Крім того, на кадрах від 13 серпня, російський журналіст веде репортаж із Гірі та Озерки (обидва на південний схід від Суджі та на схід від Камишного). Пізніше, 14 серпня, російські джерела заявили, що ЗСУ почали діяти в районі Гірі та Білиці (на північ від Гірі), що дозволяє припустити, що українські сили можуть заперечувати район на схід від Комишного.

На завершення американський Інститут вивчення війни описав геолокаційні кадри від 13 та 14 серпня. Згідно з кадрами, українські війська діють у межах заявленої максималістами межі українського наступу. Це вказує на те, що ЗСУ також продовжує діяти ближче до міжнародного кордону в Курській області.

Що кажуть офіційні особи України

За словами Головкома ЗСУ Олександра Сирського, Сили оборони завершили пошук і знищення противника в Суджі Курської області. Від початку доби, 14 серпня, українські війська просунулися на окремих напрямках від одного до двох кілометрів.

Також Сирський повідомив, що ЗСУ взяли в полон ще понад 100 полонених серед російських військ.

Крім того, на нараді з питання Курської області, Зеленський обговорив можливість створення військових комендатур. Також цього дня він повідомляв, що ЗСУ досягають стратегічної мети в регіоні.

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