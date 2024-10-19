ISW оцінив нові ядерні погрози Путіна

Російський диктатор Володимир Путін використав поточні розмови щодо гарантій безпеки в українському Плані перемоги для подальшого проведення шаблонних інформаційних операцій з ядерного вихваляння. Мета - дискредитація України в очах її західних партнерів та запобігання допомозі їй.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Путін, відповідаючи на запитання ЗМІ країн-членів БРІКС про гарантії безпеки Україні, заявив, що Росія відповість "відповідною реакцією", якщо Україна зробить кроки щодо розробки ядерної зброї, які диктатор назвав "небезпечною провокацією".

Аналітики інституту звертають увагу на те, що Путін регулярно розмахує ядерною шаблею, щоб підштовхнути Захід до самостримування, особливо в критичні моменти в політичних дискусіях Заходу про підтримку України.

"ISW продовжує оцінювати, що ядерна шабля Росії не свідчить про готовність Росії застосувати ядерну зброю, і що Росія навряд чи застосує ядерну зброю в Україні чи інших місцях", - йдеться у звіті ISW.

Інститут цитує Будапештський меморандум 1994 року, згідно з яким Росія зобов'язалася "поважати" та "утримуватися від загрози силою або її застосування" проти суверенітету та територіальної цілісності України, не роблячи винятків для Криму чи Донбасу, в обмін на зобов'язання України передати Росії радянську ядерну зброю, що знаходиться на її території.

Україна та ядерна зброя