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ISW оцінив нові ядерні погрози Путіна

Субота 19 жовтня 2024 08:45
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ISW оцінив нові ядерні погрози Путіна Фото: російський диктатор Володимир Путін (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Російський диктатор Володимир Путін використав поточні розмови щодо гарантій безпеки в українському Плані перемоги для подальшого проведення шаблонних інформаційних операцій з ядерного вихваляння. Мета - дискредитація України в очах її західних партнерів та запобігання допомозі їй.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Путін, відповідаючи на запитання ЗМІ країн-членів БРІКС про гарантії безпеки Україні, заявив, що Росія відповість "відповідною реакцією", якщо Україна зробить кроки щодо розробки ядерної зброї, які диктатор назвав "небезпечною провокацією".

Аналітики інституту звертають увагу на те, що Путін регулярно розмахує ядерною шаблею, щоб підштовхнути Захід до самостримування, особливо в критичні моменти в політичних дискусіях Заходу про підтримку України.

"ISW продовжує оцінювати, що ядерна шабля Росії не свідчить про готовність Росії застосувати ядерну зброю, і що Росія навряд чи застосує ядерну зброю в Україні чи інших місцях", - йдеться у звіті ISW.

Інститут цитує Будапештський меморандум 1994 року, згідно з яким Росія зобов'язалася "поважати" та "утримуватися від загрози силою або її застосування" проти суверенітету та територіальної цілісності України, не роблячи винятків для Криму чи Донбасу, в обмін на зобов'язання України передати Росії радянську ядерну зброю, що знаходиться на її території.

Україна та ядерна зброя

Днями німецьке видання Bild із посиланням на неназваного українського чиновника повідомило, що Україна нібито планує створити ядерну зброю у разі, якщо Росія розпочне повторне вторгнення, а Україна на той час не стане членом НАТО.

Президент Володимир Зеленський заявив, що створення ядерної зброї не обговорюється.

Україна офіційно спростувала заяви про нібито плани щодо розробки ядерної зброї. Країна була і залишається відданою учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

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