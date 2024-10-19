ISW оценил новые ядерные угрозы Путина

Российский диктатор Владимир Путин использовал текущие разговоры о гарантиях безопасности в украинском Плане победы для дальнейшего проведения шаблонных информационных операций по ядерному бахвальству. Цель - дискредитация Украины в глазах ее западных партнеров и предотвращение помощи ей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Путин, отвечая на вопрос СМИ стран-членов БРИКС о гарантиях безопасности Украине, заявил, что Россия ответит "соответствующей реакцией", если Украина предпримет шаги по разработке ядерного оружия, которые диктатор назвал "опасной провокацией".

Аналитики института обращают внимание, что Путин регулярно размахивает ядерной саблей, чтобы подтолкнуть Запад к самосдерживанию, особенно в критические моменты в политических дискуссиях Запада о поддержке Украины.

"ISW продолжает оценивать, что ядерная сабля России не свидетельствует о готовности России применить ядерное оружие, и что Россия вряд ли применит ядерное оружие в Украине или в других местах", - говорится в отчете ISW.

Институт цитирует Будапештский меморандум 1994 года, согласно которому Россия обязалась "уважать" и "воздерживаться от угрозы силой или ее применения" против суверенитета и территориальной целостности Украины, не делая исключений для Крыма или Донбасса, в обмен на обязательство Украины передать России советское ядерное оружие, находящееся на ее территории.

Украина и ядерное оружие