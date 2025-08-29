В ISW оцінили вплив ударів ЗСУ по нафтопереробних підприємствах Росії

Український генштаб 28 серпня повідомив, що підрозділи Служби безпеки України і Сил спеціальних операцій завдали удару дронами по Куйбишевському нафтопереробному заводу в Самарській області. Це підприємство виробляє бензин, дизельне паливо, мазут, розчинники, має обсяг переробки в сім мільйонів тонн на рік.

Також Головне розвідувальне управління України і Сили безпілотних систем завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу в Краснодарськім краю. Він має виробничу потужність 6, 25 млн тонн нафти на рік і відіграє життєво важливу роль у забезпеченні паливом російських військових.

Обидва НПЗ є ключовими для російської військової промисловості.

У той же час російський уряд оголосив, що продовжить заборону на експорт бензину, намагаючись стабілізувати внутрішній ринок палива. Періодично Росія вдавалась до таких кроків з 2022 року, але нещодавні удари по НПЗ посилили дефіцит бензину та спричинили сплеск цін на нього.

Дефіцит бензину та стрибки цін, ймовірно, призведуть до збільшення споживчих витрат і витрат на бізнес у різних галузях промисловості та дадуть поштовх інфляції.