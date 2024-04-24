В ISW оцінили вплив атак дронів та повеней на нафтопереробку в РФ

Атаки українських безпілотників та нещодавні повені у Росії знизили щотижневу переробку російської нафти до 11-місячного мінімуму. Хоча таке падіння обсягів переробки поки що не критичне для економіки агресора.

У звіті послалися на повідомлення агентства Bloomberg, за яким станом на середину квітня, Росія переробляла 5,22 мільйона барелів сирої нафти на добу, що на 10 тис. барелів менше середнього показника на початку квітня.

За даними агентства, з січня Росія переробляє 1,23 млн барелів сирої нафти на день на нафтопереробних заводах, по яких українські війська раніше завдали ударів безпілотниками. Це на 280 тис. барелів на день менше, ніж до початку ударів ЗСУ по заводах наприкінці січня 2024 року. За повідомленнями Bloomberg, станом на 2 квітня атаки українських безпілотників вивели з ладу 14% всіх нафтопереробних потужностей у Росії.

Також зазначається, що повінь в Оренбурзькій області 7 квітня призвела до виведення з ладу Орського нафтопереробного заводу. Хоча агентство Reuters повідомило про те, що 23 квітня цей НПЗ відновив свою роботу в повному обсязі.

"Зменшення російських нафтопереробних потужностей, ймовірно, змусило Росію на початку квітня імпортувати бензин з Казахстану та Білорусі, щоб вирішити проблему дефіциту і спробувати запобігти зростанню внутрішніх цін на бензин. Хоча немає жодних ознак того, що обмеження виробництва російського бензину є суттєвим для вартості на міжнародному ринку", - йдеться у звіті ISW.

Російські чиновники зазначають, що скорочення первинної переробки нафти у 2024 році призведе до зростання обсягів експорту російської сирої нафти, адже Росія не зможе переробляти стільки, скільки переробляє зазвичай.

"Майбутні удари українських безпілотників можуть вивести з ладу більшу частину російських нафтопереробних потужностей і спричинити критичні обмеження в російській нафтопереробці, які почнуть суттєво впливати на виробництво дистилятів у Росії. Однак українські удари з безпілотників ще не мали значного впливу на російське нафтопереробне виробництво або на внутрішні російські чи міжнародні поставки сирої нафти і дистилятів", - йдеться у звіті ISW.