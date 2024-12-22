В ISW оцінили, як вплине на армію Росії створення окремої служби безпілотних систем

Аналітики скептично ставляться до створення окремої служби безпілотних систем у російській армії. Зокрема, це може зменшити взаємодію між різними видами військ росіян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни ( ISW ).

Так, з даними аналітиків, Міністерство оборони Росії продовжує нарощувати зусилля зі створення Військ безпілотних систем після офіційного розпорядження глави Кремля Володимира Путіна про створення нового виду військ.

Зокрема, вже відомо, що Технічна рада Міноборони РФ дозволила невеликим незалежним виробникам безпілотників і виробникам цивільних безпілотників у Росії створити більше 65 нових варіантів і систем безпілотників, включаючи:

три розвідувальних безпілотників;

вісім безпілотних наземних апаратів (БПЛА);

дві системи радіоелектронної розвідки;

20 РЕБ і чотири типи безпілотних катерів.

В Міноборони РФ стверджують, що ці виробники виробляють до 40 тис. одиниць безпілотників і 5 тис. виробів РЕБ на місяць.

"Міністерство оборони Росії описало Сили безпілотних систем як окремий підрозділ , що узгоджується з попереднім описом Путіна та вказує на те, що Сили безпілотних систем, ймовірно, централізують контроль над російськими операторами безпілотників під керівництвом Міноборони, а не російськими наземними командирами", - зазначається в звіті.

Тому ISW продовжує оцінювати, що "ця реорганізація може вплинути на російський тактичний розвідувально-ударний комплекс і зменшити взаємодію між штурмовими, безпілотними літальними апаратами та артилерією".