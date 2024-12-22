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В ISW оценили, как повлияет на армию России создание отдельной службы беспилотных систем

Россия, Воскресенье 22 декабря 2024 09:00
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В ISW оценили, как повлияет на армию России создание отдельной службы беспилотных систем Фото: в ISW оценили, как повлияет создание отдельной службы беспилотных систем в России (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Аналитики скептически относятся к созданию отдельной службы беспилотных систем в российской армии. В частности, это может уменьшить взаимодействие между различными видами войск россиян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Так, по данным аналитиков, Министерство обороны России продолжает наращивать усилия по созданию Войск беспилотных систем после официального распоряжения главы Кремля Владимира Путина о создании нового вида войск.

В частности, уже известно, что Технический совет Минобороны РФ разрешил небольшим независимым производителям беспилотников и производителям гражданских беспилотников в России создать более 65 новых вариантов и систем беспилотников, включая:

  • три разведывательных беспилотника;
  • восемь беспилотных наземных аппаратов (БПЛА);
  • две системы радиоэлектронной разведки;
  • 20 РЭБ и четыре типа беспилотных катеров.

В Минобороны РФ утверждают, что эти производители производят до 40 тыс. единиц беспилотников и 5 тыс. изделий РЭБ в месяц.

"Министерство обороны России описало Силы беспилотных систем как отдельное подразделение, что согласуется с предыдущим описанием Путина и указывает на то, что Силы беспилотных систем, вероятно, централизуют контроль над российскими операторами беспилотников под руководством Минобороны, а не российскими наземными командирами", - отмечается в отчете.

Поэтому ISW продолжает оценивать, что "эта реорганизация может повлиять на российский тактический разведывательно-ударный комплекс и уменьшить взаимодействие между штурмовыми, беспилотными летательными аппаратами и артиллерией".

Как писало РБК-Украина в конце ноября, российские военные рассматривают возможность создания отдельной службы беспилотных систем. Таким образом Минобороны России пытается догнать созданные в феврале 2024 года украинские Силы беспилотных систем.

Напомним, в начале сентября Верховная Рада приняла изменения в закон "О Вооруженных силах Украины". В структуре ВСУ создали отдельный род сил - Силы беспилотных систем. Уже в середине сентября президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий включение Сил беспилотных систем в отдельные роды сил Вооруженных сил Украины.

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