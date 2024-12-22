В ISW оценили, как повлияет на армию России создание отдельной службы беспилотных систем
Аналитики скептически относятся к созданию отдельной службы беспилотных систем в российской армии. В частности, это может уменьшить взаимодействие между различными видами войск россиян.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Так, по данным аналитиков, Министерство обороны России продолжает наращивать усилия по созданию Войск беспилотных систем после официального распоряжения главы Кремля Владимира Путина о создании нового вида войск.
В частности, уже известно, что Технический совет Минобороны РФ разрешил небольшим независимым производителям беспилотников и производителям гражданских беспилотников в России создать более 65 новых вариантов и систем беспилотников, включая:
- три разведывательных беспилотника;
- восемь беспилотных наземных аппаратов (БПЛА);
- две системы радиоэлектронной разведки;
- 20 РЭБ и четыре типа беспилотных катеров.
В Минобороны РФ утверждают, что эти производители производят до 40 тыс. единиц беспилотников и 5 тыс. изделий РЭБ в месяц.
"Министерство обороны России описало Силы беспилотных систем как отдельное подразделение, что согласуется с предыдущим описанием Путина и указывает на то, что Силы беспилотных систем, вероятно, централизуют контроль над российскими операторами беспилотников под руководством Минобороны, а не российскими наземными командирами", - отмечается в отчете.
Поэтому ISW продолжает оценивать, что "эта реорганизация может повлиять на российский тактический разведывательно-ударный комплекс и уменьшить взаимодействие между штурмовыми, беспилотными летательными аппаратами и артиллерией".
Как писало РБК-Украина в конце ноября, российские военные рассматривают возможность создания отдельной службы беспилотных систем. Таким образом Минобороны России пытается догнать созданные в феврале 2024 года украинские Силы беспилотных систем.
Напомним, в начале сентября Верховная Рада приняла изменения в закон "О Вооруженных силах Украины". В структуре ВСУ создали отдельный род сил - Силы беспилотных систем. Уже в середине сентября президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий включение Сил беспилотных систем в отдельные роды сил Вооруженных сил Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.