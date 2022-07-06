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В ISW назвали цель Путина после захвата Луганской области

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Военные аналитики считают целью президента РФ Владимира Путина после захвата Луганской области остается уничтожение суверенитета Украины и изменение режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Ключевые выводы аналитиков института:

  • Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев повторил первоначальные цели президента России Владимира Путина по поводу так называемой "операции" в Украине, предположив, что Кремль сохраняет свою цель, включая изменение режима и территориальную экспансию далеко за пределами Донбасса.
  • Российские войска продолжали наступательные действия к северо-западу и востоку от Славянска.
  • Оккупанты пытаются продвигаться к западу от района Лисичанска в направлении Северска.
  • Вероятно, российские войска пытаются получить доступ к сельским дорогам к юго-востоку от Бахмута, чтобы наступать на город с юга.
  • Украинские силы совершили ограниченный контрудар на юго-западе от Донецка.
  • Российские войска продолжали ограниченные и безуспешные штурмы на севере Харьковской области.
  • Российские власти проводят усиление меры по призыву на оккупированных территориях, чтобы компенсировать понесенные потери живой силы.
  • Кремль продолжает консолидировать административный контроль над оккупированными территориями Украины, что, вероятно, создаст условия для непосредственного присоединения этих территорий к Российской Федерации.

Напомним, как ранее сообщалось, Путин готовился к войне с Украиной как минимум год. Поэтому российский президент сможет вести войну "долгое время".

Добавим, в украинской разведке уверены, что окончанием войны с Россией станет выход Украины на свои пределы 1991 года и это может произойти уже в следующем году.

При этом Запад уверен, война России против Украины будет долговременной и может занять годы.

О сроках и сценариях завершения военных действий - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир Путин