В ISW назвали пять возможных причин ночных взрывов в Крыму

Существует несколько возможных причин взрывов в оккупированном Крыму. Впрочем, пока ни одну из них невозможно точно подтвердить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные вашингтонского аналитического центра "Институт изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, в настоящее время нет проверенных источников, по которым можно было бы самостоятельно проверить, российские ПВО сбили украинский беспилотник и вообще, был ли какой-то беспилотник в Керчи или в районе авиабазы Бельбек возле Севастополя.

Впрочем, эксперты называют несколько причин происхождения взрывов, а именно:

атака ВСУ,

действия украинской разведки,

плохое обращение россиян со своей техникой,

успешные действия российского ПВО,

расшатанные нервы российских оккупантов, которые, вероятно, готовятся к атакам в районах, которые ранее считались недосягаемыми для украинской армии.

В ISW предполагают, что украинские силы, скорее всего, продолжат свою кампанию по нанесению ударов по российским военным объектам в оккупированном Крыму, чтобы ухудшить российский материально-технический потенциал и, чтобы сломать поддержку врагом операций на западном берегу Днепра.

Напомним, вчера вечером во временно оккупированном Крыму прогремел ряд взрывов, в том числе и возле военных объектов. РБК-Украина ранее расписало в материале, что об этом известно.

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