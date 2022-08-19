В ISW назвали пять возможных причин ночных взрывов в Крыму
Существует несколько возможных причин взрывов в оккупированном Крыму. Впрочем, пока ни одну из них невозможно точно подтвердить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные вашингтонского аналитического центра "Институт изучения войны (ISW).
Как отмечают аналитики, в настоящее время нет проверенных источников, по которым можно было бы самостоятельно проверить, российские ПВО сбили украинский беспилотник и вообще, был ли какой-то беспилотник в Керчи или в районе авиабазы Бельбек возле Севастополя.
Впрочем, эксперты называют несколько причин происхождения взрывов, а именно:
- атака ВСУ,
- действия украинской разведки,
- плохое обращение россиян со своей техникой,
- успешные действия российского ПВО,
- расшатанные нервы российских оккупантов, которые, вероятно, готовятся к атакам в районах, которые ранее считались недосягаемыми для украинской армии.
В ISW предполагают, что украинские силы, скорее всего, продолжат свою кампанию по нанесению ударов по российским военным объектам в оккупированном Крыму, чтобы ухудшить российский материально-технический потенциал и, чтобы сломать поддержку врагом операций на западном берегу Днепра.
Напомним, вчера вечером во временно оккупированном Крыму прогремел ряд взрывов, в том числе и возле военных объектов. РБК-Украина ранее расписало в материале, что об этом известно.
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