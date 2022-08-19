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В ISW назвали п'ять можливих причин нічних вибухів в Криму

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Крим, П'ятниця 19 серпня 2022 08:51
В ISW назвали п'ять можливих причин нічних вибухів в Криму Фото: в ISW назвали п'ять можливих причин нічних вибухів в Криму (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Існує кілька можливих причин вибухів в окупованому Криму. Втім, наразі жодну з них неможливо точно підтвердити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані вашингтонського аналітичного центру "Інститут вивчення війни" (ISW).

Як зазначають аналітики, наразі немає перевірених джерел, за якими можна було б самостійно перевірити, чи російські ППО збили український безпілотник і чи взагалі був якийсь безпілотник у Керчі чи в районі авіабази Бельбек біля Севастополя.

Втім, експерти називають кілька причин походження вибухів, а саме:

  • атака ЗСУ,
  • дії української розвідки,
  • погане поводження росіян зі своєю технікою,
  • успішні дії російського ППО,
  • розхитані нерви російських окупантів, які, ймовірно, готуються до атак у районах, які раніше вважалися недосяжними для української армії.

В ISW припускають, що українські сили, швидше за все, продовжать свою кампанію щодо завдання ударів по російських військових цілях в окупованому Криму, щоб погіршити російський матеріально-технічний потенціал і, щоб зламати підтримку ворогом операцій на західному березі Дніпра.

Нагадаємо, вчора ввечері в тимчасово окупованому Криму пролунала низка вибухів, у тому числі й біля військових об'єктів. РБК-Україна раніше розписало у матеріалі, що про це відомо.

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