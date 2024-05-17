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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В ISW назвали проблему, що не дозволяє ЗСУ припинити обстріли Харкова

Фото: Захід має дозволити ЗСУ атакувати об'єкти у повітряному просторі Росії (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Збройні сили України можуть скоротити чисельність обстрілів Харкова ворожою авіацією, але для цього їм потрібен дозвіл країн Заходу на використання західних систем ППО у повітряному просторі Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті підтвердили, що останніми тижнями російські літаки дедалі частіше атакують Харків та його околиці за допомогою планерних бомб та різних ракетних ударів, щоб послабити українську оборону та змусити жителів покинути місто.

В ISW переконані, що Росія використовує свій повітряний простір як джерело нанесення ударів по Харківській області, оскільки країни Заходу забороняють бити своїми системами ППО по цілях у межах держави-агресора.

"Достатнє покриття системами протиповітряної оборони в районі Харкова, дозволило б ЗСУ стримувати дії російської авіації. Однак це можливо лише за умови, що західні партнери дозволять Україні використовувати системи перехоплення ворожих літаків у повітряному просторі Росії", - йдеться у звіті.

Наступ Росії у Харківській області

Минулого тижня Росія почала контрнаступ у Харківській області. Ворог прорвав державний кордон і захопив кілька сіл, що перебували у "сірій зоні", а також частину міста Вовчанськ.

Сили оборони припинили ворожу атаку в області, але за даними Гештабу, РФ намагається прорвати оборону ЗСУ в області.

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни не зможуть захопити місто, якщо Сили оборони отримають два зенітних ракетних комплекси Patriot для розгортання у районі Харкова.

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Війна Росії проти України