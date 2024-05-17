В ISW назвали проблему, которая не позволяет ВСУ прекратить обстрелы Харькова

Вооруженные силы Украины могут сократить численность обстрелов Харькова вражеской авиацией, но для этого им нужно разрешение стран Запада на использование западных систем ПВО в воздушном пространстве России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
В отчете подтвердили, что в последние недели российские самолеты все чаще атакуют Харьков и его окрестности с помощью планерных бомб и различных ракетных ударов, чтобы ослабить украинскую оборону и заставить жителей покинуть город.
В ISW убеждены, что Россия использует свое воздушное пространство как источник нанесения ударов по Харьковской области, поскольку страны Запада запрещают бить своими системами ПВО по целям в пределах государства-агрессора.
"Достаточное покрытие системами противовоздушной обороны в районе Харькова, позволило бы ВСУ сдерживать действия российской авиации. Однако это возможно лишь при условии, что западные партнеры позволят Украине использовать системы перехвата вражеских самолетов в воздушном пространстве России", - говорится в отчете.
На прошлой неделе Россия начала контрнаступление в Харьковской области. Враг прорвал государственную границу и захватил несколько сел, которые находились в "серой зоне", а также часть города Волчанск.
Силы обороны прекратили вражескую атаку в области, но по данным Гештаба, РФ пытается прорвать оборону ВСУ в области.
Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне не смогут захватить город, если Силы обороны получат два зенитных ракетных комплекса Patriot для развертывания в районе Харькова.
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