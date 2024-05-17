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В ISW назвали проблему, которая не позволяет ВСУ прекратить обстрелы Харькова

Фото: Запад должен позволить ВСУ атаковать объекты в воздушном пространстве России (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вооруженные силы Украины могут сократить численность обстрелов Харькова вражеской авиацией, но для этого им нужно разрешение стран Запада на использование западных систем ПВО в воздушном пространстве России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете подтвердили, что в последние недели российские самолеты все чаще атакуют Харьков и его окрестности с помощью планерных бомб и различных ракетных ударов, чтобы ослабить украинскую оборону и заставить жителей покинуть город.

В ISW убеждены, что Россия использует свое воздушное пространство как источник нанесения ударов по Харьковской области, поскольку страны Запада запрещают бить своими системами ПВО по целям в пределах государства-агрессора.

"Достаточное покрытие системами противовоздушной обороны в районе Харькова, позволило бы ВСУ сдерживать действия российской авиации. Однако это возможно лишь при условии, что западные партнеры позволят Украине использовать системы перехвата вражеских самолетов в воздушном пространстве России", - говорится в отчете.

Наступление России в Харьковской области

На прошлой неделе Россия начала контрнаступление в Харьковской области. Враг прорвал государственную границу и захватил несколько сел, которые находились в "серой зоне", а также часть города Волчанск.

Силы обороны прекратили вражескую атаку в области, но по данным Гештаба, РФ пытается прорвать оборону ВСУ в области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне не смогут захватить город, если Силы обороны получат два зенитных ракетных комплекса Patriot для развертывания в районе Харькова.

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Война России против Украины