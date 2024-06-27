В ISW назвали причину нездатності України захистити власну енергоінфраструктуру

Виконавчий директор енергетичного підприємства ДТЕК Дмитро Сахарук в інтерв'ю Kyiv Post заявив, що на кожну ракету-перехоплювач Повітряних сил для захисту від російських ударів по енергосистемі, військові агресора мають від п'яти до шести ракет для запуску по Україні.

За його словами, якщо Росія запустить по будь-якій цілі в Україні 10 ракет, Силам оборони потрібно буде відповісти щонайменше 12 ракетами ППО для ефективного захисту від атаки.

Сахарук підкреслив, що велика різниця між необхідним та фактичним співвідношенням українських засобів ППО й атакуючих російських ракет означає, що нестача ракет-перехоплювачів унеможливлює прикриття об'єктів енергосистеми, які Україна вже відремонтувала або ремонтує.

У звіті ISW також зазначили, що кампанія повітряних ударів Росії по енергосистемі України вже наклала серйозні обмеження на потужності з виробництва електроенергії у країні.

"Російські війська змогли використати нестачу сучасних західних систем ППО для максимального пошкодження енергетичних потужностей країни впродовж 2024 року", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.