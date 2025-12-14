У ISW назвали ключову ціль росіян для наступу на Слов'янськ

Згідно з геолокаційними кадрами від 13 грудня, українським військовим вдалося відновити втрачені позиції на північному заході від Лиману - у південній частині села Карпівка. Водночас російські війська мають частковий успіх у північній частині цього ж населеного пункту.

Росіяни продовжують тиснути в районі Серебрянського лісництва і намагається реалізувати тактику оточення.

За словами речника 11-го армійського корпусу ЗСУ полковника Дмитра Запорожця, росіяни намагаються обійти Ямпіль (південний схід від Лиману) з флангів - півночі та півдня.

Він зазначив, що якщо ці маневри продовжаться, ситуація в Ямполі може значно погіршитися. Основним фактором, що ускладнює оборону, зараз є погана погода.

А от для окупантів головною перешкодою виступають водні перепони (зокрема, річка Сіверський Донець). Цей фактор заважає росіянам підтримувати свої сили біля Серебрянки та Дронівки.

Речник підкреслив, що Лиман є важливішою ціллю для російських військ у майбутніх операціях проти Слов'янська, ніж Сіверськ.

На Сіверському напрямку окупанти теж мали успіх. Відео за 13 грудня показують, що загарбники нещодавно просунулися в центральній частині Святопокровського (на південь від Сіверська).