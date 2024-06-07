В ISW назвали фактори для ефективного використання F-16 на війні в Україні

У звіті послалися на публікацію видання Politico, в якій зазначається, що американські, данські та румунські навчальні центри можуть підготувати лише обмежену кількість українських пілотів F-16. Проблема в тому, що у тренувальних центрів виникли проблеми з доступними місцями для навчання військових.

В ISW зазначили, що повноцінна ескадрилья з 20 літаків потребує 40 пілотів. Така кількість спеціалістів буде підготовлена лише до кінця 2025 року і до того часу Україна не зможе максимально ефективно використовувати усі отримані винищувачі.

"Для максимально ефективної підтримки наземних операцій, Повітряні сили ЗСУ мають знищити достатню кількість засобів ППО на території Росії за допомогою ракет дальнього радіусу дії, підготувати достатню кількість пілотів F-16, а також отримати своєчасну поставку і достатню кількість літаків цього типу", - йдеться у звіті ISW.