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В ISW назвали фактори для ефективного використання F-16 на війні в Україні

Фото: Захід має виконати низку заходів для ефективної роботи F-16 в Україні (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Обмеження можливостей Заходу з підготовки пілотів на винищувачах F-16, негативно вплинуть на здатність України ефективно використовувати ці літаки у майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті послалися на публікацію видання Politico, в якій зазначається, що американські, данські та румунські навчальні центри можуть підготувати лише обмежену кількість українських пілотів F-16. Проблема в тому, що у тренувальних центрів виникли проблеми з доступними місцями для навчання військових.

В ISW зазначили, що повноцінна ескадрилья з 20 літаків потребує 40 пілотів. Така кількість спеціалістів буде підготовлена лише до кінця 2025 року і до того часу Україна не зможе максимально ефективно використовувати усі отримані винищувачі.

"Для максимально ефективної підтримки наземних операцій, Повітряні сили ЗСУ мають знищити достатню кількість засобів ППО на території Росії за допомогою ракет дальнього радіусу дії, підготувати достатню кількість пілотів F-16, а також отримати своєчасну поставку і достатню кількість літаків цього типу", - йдеться у звіті ISW.

Винищувачі F-16 для України

Збройні сили України з самого початку повномасштабного вторгнення зверталися до партнерів з проханням дати винищувачі F-16. На сьогоднішній день передати літаки зголосилися чотири європейські країни - Нідерланди, Бельгія, Норвегія і Данія.

Україна має отримати понад 60 літаків уже влітку 2024 року.

5 червня видання Politico повідомило, що Київ вимагає від США і країн Європи прискорити підготовку українських пілотів для освоєння F-16.

Крім того, Франція зголосилася передати Україні бойові літаки Mirage 2000.

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F-16